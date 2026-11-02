i Auf den Kanaren kämpft man zur Zeit mit Stromausfällen. Symbolbild. iStock/ Nigel Harris Blackout auf Kanaren La Palma ohne Strom – Ferieninsel im Ausnahmezustand Heftige Unwetter sorgen derzeit auf den Kanarischen Inseln für Chaos. Besonders schlimm hat es die Insel La Palma erwischt. Von Newsdesk Heute 02.11.2026, 11:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie 20 Minuten berichtet, hat die Regierung der Kanaren für Teile von La Palma sowie für La Gomera und El Hierro die höchste Alarmstufe ausgerufen. Der Grund: Sintflutartige Regenfälle. Im Osten von La Palma regnete es laut El Pais bis zu 62 Liter pro Quadratmeter – und das innerhalb von nur einer Stunde. Besonders am Abend, in der Nacht und in den frühen Morgenstunden sind laut Behörden weitere heftige Niederschläge zu erwarten.

Um 6.42 Uhr war es dann soweit: Auf ganz La Palma fiel der Strom aus. Der Stromanbieter Red Eléctrica ließ auf X wissen, dass man bereits an der Wiederherstellung der Stromversorgung arbeitet. Die Inselregierung hat den Notfallplan PLATECA aktiviert, um die Lage genau zu beobachten und die Zusammenarbeit der Behörden zu koordinieren.

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Präsident bittet: "Bleibt zu Hause, meidet Gefahrenzonen"

Fernando Clavijo, Präsident der Kanarischen Inseln, versichert, die Lage genau im Auge zu behalten. Bislang wurden zum Glück keine Verletzten gemeldet. Dennoch bittet er die Menschen, unnötige Fahrten zu vermeiden und keinesfalls überflutete Straßen zu passieren.

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Auch auf Teneriffa hat das Wetter Spuren hinterlassen: Erdrutsche und lokale Überschwemmungen sorgen für Probleme. Auf Teneriffa und Gran Canaria bleibt die Vorwarnstufe weiterhin bestehen.