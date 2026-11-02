i Die Polizei befindet sich im Einsatz. APA-Images / dpa / Georg Wendt Polizei im Großeinsatz "Bullenschweine", "Mörder" – Gen-Z-Demo vor Uni Vor einem Universitätsgebäude in Hamburg findet derzeit eine Demo statt. Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Von Newsdesk Heute 02.11.2026, 10:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Gen-Z-Demonstrationen in Deutschland reißen nicht ab: Zuvor war bereits in sozialen Medien zu der Aktion aufgerufen worden, am Montag kam es dann zur Blockade der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Hamburg – "Heute" berichtete.

An dem Protest sollen sich laut einem Bericht der "Bild" rund 50 größtenteils vermummte Personen beteiligen. Sie rufen Parolen wie "Bullenschweine", "Mörder", "Lügner" und "Free Palestine".

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Festnahmeeinheit vor Ort

Inzwischen wurden die Demonstranten von einer Kette von Bereitschaftspolizisten umringt, damit sich keine weiteren Personen anschließen können. Laut dem Bericht wären 20 Einsatzwagen vor Ort, auch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) wurde hinzugezogen.

Demnach sollen einige Demonstranten versucht haben, Widerstand zu leisten. Sie fordern die Befreiung "aller unterdrückten Menschen" und kritisieren, dass "jeder dritte Euro in die Kriegsindustrie" fließe.

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Unklar bleibt, von wem genau die Aktion organisiert wurde. Die Demonstranten wollen sich jedenfalls mit den Streikenden in ganz Europa solidarisieren. Angemeldet sei die Versammlung vorerst nicht gewesen. Inzwischen hätten die Protestierenden dies nachgeholt.