i In Russland wurde über ein Pizza-Verbot an Schulen diskutiert. iStock In Schulkantinen Pizza ist zu westlich – Russen fordern Verbot Kreml-nahe Aktivisten wollen das italienische Kultgericht aus Russlands Schulkantinen verbannen. Doch der Vorstoß sorgt für heftigen Widerstand. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 13:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verkörpert Pizza westlichen Kultureinfluss? Laut konservativen Aktivisten in Russland ist dies der Fall. Daher wollen sie das italienische Nationalgericht aus den Kantinen an Schulen des Landes verbannen.

Allzu großen Rückhalt für die Forderung dürfte es in Russland allerdings nicht geben. Wie "Kurier" berichtet, mangelt es für ein landesweites Verbot an politischer Unterstützung. Zudem habe es öffentliche Proteste dagegen gegeben.

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Aktivist brachte Verbot ins Spiel

Hinter der Kampagne steckt der kremlnahe Aktivist Vitaly Borodin. Ihm zufolge sei Pizza ein Ausdruck von westlicher Einflussnahme. Des Weiteren würden traditionelle russische Gerichte immer mehr verdrängt werden.

Auch die Beraterin des russischen Präsidenten für Kulturpolitik, Elena Yampolskaya, würde das Pizza-Verbot unterstützen. Sie wäre dafür, dass in den Kantinen landestypische Speisen wie gefüllte Teigtaschen serviert werden sollen.

Kritik aus Italien

In Italien könne man den Vorstoß der Aktivisten nicht verstehen. Laut dem Präsidenten der Vereinigung Verace Pizza Napoletana (AVPN), Antonio Pace, könne man ein weltweit verbreitetes Gericht nicht mit politischen Spannungen verknüpfen.

Dem Verband von Pace gehören auch fünf Pizzerien in Russland an. Um für mehr Verständigung zu werben, würde der Verbands-Präsident auch Kreml-Chef Wladimir Putin eine Pizza anbieten. Aber auch ein Pizza-Bäcker aus Neapel hatte eine Idee zu Völkerverständigung mit Pizza.

"Pizza for Russia"

Bei ihm handelt es sich um Gino Sorbillo. Er sprach sich klar gegen ein Verbot von Pizza in Schulkantinen aus. Ihm zufolge würde das Gericht Menschen unterschiedlicher Herkunft und politischer Überzeugungen verbinden. Sorbillo wolle ein Zeichen des Friedens und der Verbundenheit an Russland senden.

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Der Pizza-Bäcker will die Kampagne "Pizza for Russia" ins Leben rufen. Auch die Italienische Gesellschaft für Umweltmedizin (SIMA) sprach sich für Pizza in Schulkantinen aus. Natürlich nur bei geeigneter Zubereitung und angemessenen Portionen.

Es wurde argumentiert, dass eine Pizza Margherita mit hochwertigen Zutaten, wenig Salz und Olivenöl zusammen mit Gemüse sowie Obst ein Teil eines gesunden Mittagessens sein könne.