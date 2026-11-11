i Sturmtief Charles steuert auf Portugal zu. Es drohen heftige Windböen und bis zu 13 Meter hohe Wellen. APA-Images / AFP / FILIPE AMORIM Sorge vor "Sting Jet" 150 km/h, Riesenwellen – Mega-Sturm rast auf Europa zu Sturmtief Charles nimmt Kurs auf Portugal. Rund um Lissabon drohen Böen mit über 150 km/h und bis zu 13 Meter hohe Wellen. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 15:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Portugal bereitet sich auf einen heftigen Sturm vor. Nach Madeira nimmt Sturmtief Charles am Mittwoch Kurs auf die Atlantikküste des Landes. Besonders rund um Lissabon könnte es gefährlich werden. Im schlimmsten Fall sind Windböen mit mehr als 150 km/h möglich.

Der portugiesische Wetterdienst rechnet verbreitet mit Böen zwischen 100 und 120 km/h, örtlich könnten es bis zu 140 km/h werden. Dazu werden starke Regenfälle und hohe Wellen erwartet. Für mehrere Regionen gilt bereits die höchste Warnstufe.

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Meteorologe Peter Wick warnt gegenüber "20 Minuten": "Es ist ein kräftiger Sturm, der durchaus das Potenzial hat, erhebliche Schäden anzurichten." Bäume könnten umstürzen, Dächer beschädigt und Straßen überflutet werden. Auch Bäche könnten innerhalb kurzer Zeit stark anschwellen.

Extremböen mit über 150 km/h möglich

Zusätzliche Gefahr könnte von einem sogenannten "Sting Jet" ausgehen. Bei diesem Wetterphänomen wird absinkende Luft stark beschleunigt und kann auf engem Raum extreme Windgeschwindigkeiten auslösen. Sollte sich ein solcher Sting Jet bilden und die Küste treffen, wären Böen von mehr als 150 km/h denkbar.

Ob es dazu kommt, ist allerdings ungewiss. "Ein Sting Jet ist noch längst nicht sicher. Es braucht dafür eine ganz bestimmte Entwicklung und Struktur des Tiefs", erklärt Wick.

Lissabon im Gefahrenbereich

Den Prognosen zufolge dürfte das Sturmzentrum zwischen Sines südlich von Lissabon und Cabo Carvoeiro bei Peniche nördlich der Hauptstadt durchziehen. Besonders im Auge behalten werden sollten die Küstenregionen rund um Lissabon und Setúbal sowie Gebiete weiter südlich bis zur Algarve. Schon kleine Änderungen der Zugbahn könnten die Lage deutlich verändern.

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Auch am Meer droht Gefahr: Erwartet werden Wellen von fünf bis sieben Metern, vereinzelt sind sogar zehn bis 13 Meter möglich. Wick rät deshalb dringend von Spaziergängen an exponierten Küstenabschnitten ab.

Wie stark Charles tatsächlich ausfällt, bleibt abzuwarten. "Charles hat das Zeug zu einem gefährlichen Sturm. Ob er tatsächlich mit voller Wucht zuschlägt, werden die nächsten Stunden zeigen", so der Meteorologe.