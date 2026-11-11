i El Salvadors Präsident Nayib Bukele veröffentlichte Aufnahmen des Angriffs auf das Hauptquartier einer berüchtigten Gang in Haiti. Zu sehen sind ein Raketenabschuss aus einem Helikopter und eine Explosion am Gebäude. X/nayibbukele / "Heute"-Montage "Gebt uns die Adresse" User verrät Gang-Versteck auf X – Präsident schlägt zu Ein Nutzer auf X schickt El Salvadors Präsident das Foto eines Gang-Hauptquartiers in Haiti. Wenige Tage später folgt tatsächlich der Angriff. Von Nick Wolfinger 11.11.2026, 19:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Nutzer veröffentlichte auf X das Foto eines angeblichen Gang-Hauptquartiers in Haiti und forderte El Salvadors Präsident Nayib Bukele auf, es zerstören zu lassen. Der Staatschef schrieb tatsächlich zurück "Wo steht dieses Haus? Gebt uns die genaue Adresse und wir werden es zerstören."

Wenige Tage später folgte der Angriff mit Kampfhelikoptern. Bukele veröffentlichte nun das Video persönlich auf X und verspottete die Gangster: "Was für Feiglinge!" Die Aufnahmen wurden bereits mehr als elf Millionen Mal aufgerufen.

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"Gebt uns die genaue Adresse"

Alles begann am Donnerstag, als ein Nutzer auf X das Foto eines zweistöckigen Gebäudes veröffentlichte. Es sollte das Hauptquartier der gefürchteten Bande "400 Mawozo" in Haiti zeigen. Der Nutzer forderte Bukele auf, das Gebäude zerstören zu lassen.

Der Präsident reagierte am Freitag höchstpersönlich und machte eine klare Ansage: "Wo steht dieses Haus? Gebt uns die genaue Adresse und wir werden es zerstören."

Andere Nutzer veröffentlichten daraufhin mutmaßliche Standortangaben des Anwesens. Nur zwei Tage später, am Sonntag, erfolgte tatsächlich ein Angriff auf das Gebäude in Croix-des-Bouquets nahe der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince.

Präsident zeigt Angriff und verspottet Gangster

Am Dienstag veröffentlichte Bukele schließlich ein 48 Sekunden langes Video des Angriffs auf X. Darauf sind mehrere Helikopter zu sehen, die sich dem Gelände nähern und es unter Beschuss nehmen. Explosionen erschüttern das Areal, schwarz vermummte Menschen laufen in Scharen davon.

Dazu schrieb der Präsident auf Haitianisch-Kreolisch: "Wir haben unser Versprechen gehalten. Wir haben das Haus von Lanmò San Jou und das Hauptquartier der Bande 400 Mawozo zerstört."

Doch dabei beließ er es nicht. Bukele verspottete die Bandenmitglieder auch noch öffentlich: "Die meisten von ihnen sind geflüchtet, ohne überhaupt zu versuchen, zu kämpfen. Was für Feiglinge!" Die Aufnahmen verbreiteten sich rasend schnell im Internet.

Bis zu 20 Tote bei Militäraktion

Laut einem Bericht des "Miami Herald" wurde die Operation von einer haitianischen Polizeisondereinheit mit Unterstützung salvadorianischer Truppen durchgeführt. Dabei sollen bis zu 20 Menschen getötet worden sein. Die Opferzahl ist bislang nicht offiziell bestätigt.

Das angegriffene Anwesen soll dem berüchtigten Bandenchef Lanmò San Jou gehören, dessen richtiger Name Wilson Joseph ist. Er führt die mächtige Verbrecherbande "400 Mawozo", die unter anderem für Entführungen und Gewalttaten verantwortlich gemacht wird.

Der Bandenboss selbst dürfte dem Angriff entkommen sein. Laut regierungsnahen Medien in El Salvador hielt er sich zum Zeitpunkt der Attacke nicht in dem Gebäude auf.

Mehr als 2.000 Soldaten nach Haiti geschickt

Bukele hatte seit Ende Oktober mehr als 2.000 Soldaten nach Haiti entsandt. Hintergrund ist das Verschwinden von vier salvadorianischen Militärangehörigen, die im Oktober in die Gewalt bewaffneter Banden geraten sein sollen.

Die Bilder des Tages i ?

Haiti leidet seit Jahren unter massiver Bandenkriminalität. Bewaffnete Gruppen kontrollieren große Gebiete, verüben Morde, Entführungen und Vergewaltigungen. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden rund 1,5 Millionen Menschen durch die Gewalt aus ihren Häusern vertrieben.