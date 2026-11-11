i Wer kennt dieses Fahrzeug? Polizei Berlin Mädchen getötet Fall Lisa (13) – mögliches Entführer-Auto entdeckt Nach dem gewaltsamen Tod der 13-jährigen Lisa gibt es eine neue Spur: Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einem silbernen Citroën. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 18:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tagelang wurde Lisa (13) aus Berlin vermisst, schlussendlich wurde ihre gefesselte Leiche in einem verlassenen Haus in Bad Freienwalde (Brandenburg) entdeckt. Neben dem toten Mädchen wurde ein schwer verletzter Mann (22) gefunden. Er galt als Tatverdächtiger und wurde in ein Spital gebracht. Am Mittwoch ist auch der 22-Jährige verstorben.

Der Deutsche aus Berlin dürfte wohl alleine gehandelt und sich die Verletzungen selbst zugefügt haben. Das Mädchen habe der Mann zuvor nicht gekannt. Lisa ist auf ihrem Schulweg wohl zum Zufallsopfer geworden. Zudem sei der 22-Jährige bereits vorbestraft gewesen. Weitere Ermittlungen wegen des Besitzes von Kinderpornografie liefen.

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Auto in Altglietzen entdeckt

Während über den Verdächtigen immer mehr Details bekannt wurden, waren die Ermittler damit beschäftigt, die letzten Tage und Stunden des Mädchens zu rekonstruieren. Dabei wurde nun eine neue Spur entdeckt. Bei dieser handelt es sich um einen silberfarbenen Citroën C5 Kombi mit dem polnischen Kennzeichen FG 85027.

Dieser wurde im Rahmen der Ermittlungen im Ortsteil Altglietzen gefunden. In einer gemeinsamen Aussendung der Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft hieß es, dass das Fahrzeug in Verbindung mit der Tat verwendet wurde. Dies hätten die bisherigen Ermittlungen ergeben.

Der Wagen weist mehrere sichtbare Karosserieschäden auf und ist mit schwarzen Stahlfelgen ohne Radkappen ausgestattet. Die hinteren Scheiben sind abgedunkelt. Der Wagen verfügt über eine silberfarbene Dachreling.

Zeugen gesucht

Könnte Lisa wirklich mit genau diesem Fahrzeug am 3. November entführt und in das über 50 Kilometer entfernte Bad Freienwalde gebracht worden sein? Um diese Frage restlos klären zu können, bittet die Polizei nun um Hilfe aus der Bevölkerung.

Die Beamten wollen wissen, ob jemand diesen Citroën im Zeitraum vor dem 8. November in Berlin oder Brandenburg, insbesondere im Bereich Bad Freienwalde (Oder) und Altglietzen gesehen hat.

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Des Weiteren fragen die Beamten nach Angaben zu den Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Auto aufhielten. Jedoch sollen sich auch Personen melden, die sonstige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeug gemacht haben.

Hinweise nimmt die 5. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911555 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.