i Sechs Tage kämpfte William (17) allein im australischen Busch ums Überleben. Links: Der völlig erschöpfte Bursch wird von einem Hubschrauber entdeckt. Rechts: Nach seiner Rettung fällt er seiner Mutter überglücklich in die Arme. Victoria Police Sein erster Wunsch: McDonalds Bursch nach sechs Tagen im australischen Busch gerettet Sechs Tage war William (17) im australischen Busch verschollen. Nach seiner Rettung fiel er seiner Mutter in die Arme. Die hatte eine klare Ansage. Von Nick Wolfinger 12.11.2026, 13:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sechs Tage allein in der australischen Wildnis, kaum etwas zu essen und kein Trinkwasser dabei: Für den 17-jährigen William wurde ein Campingausflug zum Albtraum. Der Jugendliche verirrte sich im dichten Busch, überlebte von Chips und Bachwasser.

Als ihn die Polizei schließlich entdeckte, war er völlig erschöpft und hatte schwere Sonnenbrände. Seine Mutter reagierte auf die Rettung mit einer ungewöhnlichen Ansage.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Plötzlich war der 17-Jährige verschwunden

Am Freitag, dem 6. November, war William mit einem Freund bei Walhalla East im australischen Bundesstaat Victoria campen. Gegen 16 Uhr entfernte er sich vom Lagerplatz, um weitere Campingausrüstung zu holen. Doch auf dem Rückweg verpasste er eine Abzweigung und verirrte sich im Busch.

Google Map anzeigen

Eine riesige Suchaktion lief an. Hunderte Menschen beteiligten sich an der Suche nach dem Jugendlichen. Auch Polizeihunde, Taucher und Hubschrauber waren im Einsatz. Doch von William fehlte tagelang jede Spur. Besonders erstaunlich: Laut dem Polizisten Jason Benbow wusste der 17-Jährige gar nicht, dass so viele Menschen nach ihm suchten.

Mit Chips und Bachwasser überlebt

Während die Einsatzkräfte verzweifelt nach ihm suchten, kämpfte William ums Überleben. Eine Familienpackung Chips teilte er sich für die ersten beiden Tage ein. Wasser trank er aus einem Bach. Um sich gegen die eisigen Nächte zu schützen, wickelte er sich in zwei Handtücher.

Tagsüber machte ihm die starke Sonne zu schaffen. Zwei Tage vor seiner Rettung stürzte er schließlich einen steilen Abhang hinunter. Seine Beine waren zerkratzt und wund, an ein Weitergehen war irgendwann nicht mehr zu denken. Völlig entkräftet blieb der 17-Jährige in einem ausgetrockneten Bachbett liegen. Dort wartete er auf Hilfe.

Angelbox führte Retter zu William

Am Donnerstag dann die Erlösung: Eine Polizeihubschrauber-Besatzung entdeckte zunächst Williams Angelbox im Gelände. Kurz darauf fanden die Polizisten den Jugendlichen auf einem Felsen liegend, rund zwei Kilometer von seinem ursprünglichen Lagerplatz entfernt.

Als William das Geräusch des Hubschraubers hörte, wachte er auf, winkte den Einsatzkräften zu und streckte erleichtert die Faust in die Luft.

Die Rettung war alles andere als einfach. Das Gelände war derart steil und unzugänglich, dass die Einsatzkräfte William zu Fuß nicht hätten erreichen können. Der Jugendliche musste mit einer Seilwinde in den Hubschrauber gezogen werden.

Nach Rettung erst mal McDonalds

Im Camp der Einsatzkräfte wartete bereits seine Mutter Elizabeth Barkley. Als sie ihren Sohn sah, lief sie mit offenen Armen auf ihn zu. "Du hast mir einen verdammten Schrecken eingejagt!", sagte sie beim Wiedersehen.

William umarmte seine Mutter und sagte ihr, dass er sie liebe. "Da ist mir das Herz geschmolzen", erzählte Barkley später. Während der gesamten Suche hatte sie die Hoffnung nicht aufgegeben: "Ich wusste in meinem Herzen, dass er noch lebt."

Der 17-Jährige wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Abgesehen von Sonnenbränden, Kratzern und Erschöpfung ging es ihm erstaunlich gut. Nach seiner Rettung hatte William vor allem einen Wunsch: McDonald's. Seine Mutter brachte ihm deshalb Burger, Nuggets und Pommes ins Krankenhaus.

Jetzt "lebenslang" Hausarrest

Nach sechs Tagen voller Angst war Elizabeth Barkley überglücklich, ihren Sohn wieder bei sich zu haben. Doch auf einen weiteren Campingausflug wird William wohl länger warten müssen. "Er verlässt das Haus nie wieder. Er hat lebenslang Hausarrest", scherzte seine Mutter.

Auch die Polizisten zeigten sich nach der erfolgreichen Rettung emotional. "Das ist das Beste an unserem Beruf. So ein Ergebnis gibt es nicht immer", erklärte Jason Benbow.

Die Bilder des Tages i ?

Eigentlich träumt William davon, einmal ein berühmter Australian-Football-Spieler zu werden. Seine Mutter nahm den unerwarteten Medienrummel mit Humor: "Er wollte auf diese Weise berühmt werden, nicht so."