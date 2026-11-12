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Erneut Bombenalarm an Italiens Schulen! Bereits den zweiten Tag in Folge gingen Droh-E-Mails ein. Mehrere Schulen wurden daraufhin evakuiert.
Erneut Bombenalarm an Italiens Schulen! Bereits den zweiten Tag in Folge gingen Droh-E-Mails ein. Mehrere Schulen wurden daraufhin evakuiert.
Francesco Fotia
Neue Welle an Drohungen

Bombendrohungen versetzen Italiens Schulen in Aufruhr

Erneut Bombenalarm an Italiens Schulen! Bereits den zweiten Tag in Folge gingen Droh-E-Mails ein. Mehrere Schulen wurden daraufhin evakuiert.
Von Newsdesk Heute
12.11.2026, 13:48
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In Italien herrscht erneut Aufregung um Bombendrohungen an Schulen. Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen gingen am Donnerstag entsprechende E-Mails bei mehreren Bildungseinrichtungen ein. Laut Medienberichten mussten einige Schulen daraufhin geräumt werden.

Erst am Mittwoch waren Tausende Schulen Ziel einer falschen Bombendrohung geworden. Die Nachricht soll von einem taiwanischen Konto gekommen sein. Die neuerlichen Drohungen wurden laut italienischen Medien hingegen über ein philippinisches Konto verschickt.

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Regierung rät von Evakuierungen ab

Die italienischen Behörden wollen unnötige Räumungen verhindern. Solange es keine konkreten Hinweise auf eine Gefahr gibt, sollen Schulen trotz der massenhaft verschickten Drohungen nicht evakuiert werden.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte bereits am Vortag mit Vertretern der Geheimdienste und Sicherheitsbehörden beraten. Ihrer Einschätzung nach sollen die Nachrichten "Beunruhigung und Sorge schüren".

Drohungen in mehreren Ländern

Auch außerhalb Italiens sind Schulen betroffen. In Schottland, Nordirland und Irland erhielten am Mittwoch Hunderte Einrichtungen ähnliche E-Mails.

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Die Vorfälle folgen auf eine europaweite Welle falscher Bombendrohungen gegen Medien und Flüge. Zudem kam es zu Cyberangriffen auf Kühlsysteme von Supermärkten.

red, Akt. 12.11.2026, 13:51, 12.11.2026, 13:48
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