i Carabinieri durchsuchen am Donnerstag (12. November) die Damiano-Sauli-Schule in Rom nach einer Bombe. APA-Images / LaPresse / Cecilia Fabiano Über 1.000 Schulen evakuiert Unfassbar! 8.100 Bombendrohungen legen Italien lahm Eine beispiellose Drohwelle bringt Italiens Behörden an die Belastungsgrenze. Künftig sollen Schulen nur noch bei konkreter Gefahr evakuiert werden. Von Nick Wolfinger 12.11.2026, 15:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Italien wird von einer gewaltigen Welle an Bombendrohungen erschüttert! Nachdem am Mittwoch rund 6.300 Schulen im ganzen Land Drohmails erhalten hatten, folgte am Donnerstag bereits die nächste Welle. Nach vorläufigen Regierungsangaben waren weitere 1.803 Schulen betroffen. Damit wurden innerhalb von nur zwei Tagen mehr als 8.100 Bombendrohungen an Schulen gemeldet.

Die Folgen sind dramatisch: Laut Italiens Vizepremier Matteo Salvini mussten allein am Mittwoch mehr als 1.000 Schulen evakuiert werden. Tausende Schüler verließen ihre Klassenzimmer, besorgte Eltern eilten zu den Schulen, während Polizisten die Gebäude überprüften.

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Bereits die dritte Drohwelle

Es ist nicht das erste Mal, dass Italien von derartigen Drohungen erschüttert wird. Bereits am 19. Oktober waren rund 100 italienische Schulen von Bombendrohungen betroffen. Am 2. November folgte die nächste Welle mit 280 betroffenen Schulen. Am Mittwoch eskalierte die Lage schließlich mit 6.300 Drohungen.

Nun gingen auch am Donnerstag in mehreren italienischen Regionen erneut Drohmails ein. Die Nachrichten sollen im gleichen Format wie jene vom Vortag verschickt worden sein. Erneut musste die Polizei ausrücken, um zahlreiche Schulen zu evakuieren. Genaue Zahlen liegen aktuell noch nicht vor, da viele Einsätze noch laufen.

Volksschüler frieren im Freien

Besonders dramatische Szenen spielten sich in Triest ab. Dort mussten Kinder aus einer Volks- und einer Vorschule bei Regen auf einem Platz auf ihre Eltern warten. Einige wurden mit Thermodecken vor der Kälte geschützt.

Die Drohmails enthielten massive Gewaltandrohungen. In den Nachrichten wurde behauptet, in den Schulgebäuden seien ferngesteuerte Sprengsätze deponiert worden. "Wir wollen euch vernichten", hieß es unter anderem. Auch ein angeblicher Anschlag auf das Fahrzeug von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wurde angekündigt.

Bizarrer Absender wirft Fragen auf

Besonders auffällig: Die E-Mails waren mit "Mikhail Andropov, Anführer des Vilayats Misoginistan" unterzeichnet.

Hinter der bizarren Bezeichnung steckt eine Mischung aus unterschiedlichen Anspielungen. Der Name Andropov erinnert an den früheren sowjetischen Geheimdienstchef und späteren Staatschef Juri Andropow. "Vilayat" ist ein Begriff für eine Provinz, während "Misogynie" Frauenhass bedeutet.

Bombendrohung sogar gegen Melonis Regierungssitz

Wer tatsächlich hinter dem Pseudonym steckt, ist allerdings völlig unklar. Die Ermittler versuchen, die Verantwortlichen für die massenhaft verschickten Drohmails ausfindig zu machen.

Auch der Palazzo Chigi in Rom, der Amtssitz von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, wurde am Donnerstag erneut zum Ziel einer Bombendrohung. Die Behörden stuften diese allerdings als unbegründet ein. Eine Evakuierung wurde nicht angeordnet.

Schulen sollen künftig offen bleiben

Die italienische Regierung will nach den massenhaften Evakuierungen nicht mehr jede Drohmail zum Anlass für eine Schulräumung nehmen. Künftig sollen Schulen grundsätzlich nur dann evakuiert werden, wenn es konkrete Hinweise auf eine tatsächliche Gefahr gibt. Eine entsprechende Anweisung ist bereits in Kraft.

Doch das wirft eine brisante Frage auf: Wie sollen die Behörden feststellen, ob tatsächlich eine Bombe im Gebäude liegt, ohne dieses zuvor zu durchsuchen? Welche Kriterien für eine konkrete Gefahr gelten, ließ die Regierung zunächst offen. Die endgültigen Details eines einheitlichen Sicherheitsprotokolls sollen am Donnerstagnachmittag festgelegt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Fest steht: Liegen konkrete Hinweise auf eine Bedrohung vor, können die zuständigen Behörden weiterhin eine Evakuierung anordnen. Trotz der gewaltigen Zahl an Bombendrohungen wurden bei den bisherigen Kontrollen in Italien keine Sprengsätze gefunden. Die Suche nach den Verantwortlichen läuft weiter.