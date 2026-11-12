i Weil sie ohne Kind auf einer Spielplatzbank saß, muss eine 31-Jährige in Deutschland 25 Euro zahlen. DS70 Kurioser Grund Frau sitzt weinend auf Bank, muss jetzt Strafe zahlen Weil sie ohne Kind auf einer Spielplatzbank saß, muss eine 31-Jährige in Deutschland 25 Euro zahlen. Die Stadt verteidigt die Strafe. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 15:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kurzer Aufenthalt auf einer Spielplatzbank kommt eine 31-Jährige in Deutschland teuer zu stehen. Weil sie kein Kind dabei hatte, muss die Frau in Gelsenkirchen 25 Euro zahlen, wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet.

Am 25. Oktober saß die Frau im Glückaufpark im Stadtteil Hassel auf einer Bank. Nach eigenen Angaben war sie aufgewühlt, weinte und telefonierte mit ihrer Tante. Drei Mitarbeiter des Ordnungsdienstes sprachen sie daraufhin an und fragten, ob zwei spielende Kinder zu ihr gehörten. Als sie verneinte, verlangten die Beamten ihren Ausweis und kündigten eine Strafe an.

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Stadt sieht kein Fehlverhalten

Laut einer örtlichen Vorschrift dürfen sich auf Spielplätzen nur Kinder bis 14 Jahre sowie deren Eltern oder Aufsichtspersonen aufhalten. Auf einem Schild vor Ort wird das Verbot für Erwachsene ohne Kinder allerdings nicht ausdrücklich erwähnt.

Die Stadt verteidigt das Vorgehen. "Das Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro stellt eine vergleichsweise milde und verhältnismäßige Maßnahme dar", erklärte Stadtsprecher Martin Schulmann. Ein Fehlverhalten der Mitarbeiter habe man nicht festgestellt.

Die 31-Jährige hätte sich stattdessen eine Ermahnung gewünscht. "Gesetze und Menschlichkeit sollten sich nicht gegenseitig ausschließen", erklärte sie. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, hat sie die 25 Euro inzwischen bezahlt.