i Die Plattform vermittelt Frauen an Muslime im Ausland. iStock "Blaue Augen" und "Kopftuch" Heiratsplattform für Muslime regt auf Eine Heiratsplattform vermittelt bosnische Frauen an muslimische Männer aus dem Ausland – für 500 Euro. Es hagelt einiges an Kritik. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 14:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftige Diskussionen und nun auch Ermittlungen – eine Heiratsplattform für muslimische Männer aus dem Ausland sorgt in Bosnien und Herzegowina für Wirbel. Auslöser war ein Instagram-Video des Gründers, Tarek bin Zahw, welches in einem Kaffeehaus in Sarajevo aufgenommen wurde.

Ziel der Plattform "Zefaaf" ist es, bosnische Frauen an potenzielle Ehemänner zu vermitteln. In dem Clip preist bin Zahw die Bosnierinnen an. Sie hätten "blaue Augen, ein europäisches Aussehen" und würden einen "Hijab" tragen. Des Weiteren seien sie "stark, aufrichtig und loyal". Die Frauen würden sich "um ihre Kinder und Ehemänner kümmern". Zudem erwähnte er deren Schönheit und Körpergröße.

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Menschenhandel-Vorwurf

Besonders hob der Plattformbetreiber Frauen aus der nordbosnischen Stadt Bihać hervor. Diese würden zum Studieren nach Sarajevo kommen und dort angeblich nach Ehemännern suchen. Anschließend würden sie in der Hauptstadt bleiben wollen. Wie der "Kurier" berichtet, löste das Video heftige Kritik aus.

So beschwerten sich Nutzer auf Social Media darüber, dass die Frauen auf ihr Aussehen reduziert würden. Man degradiere sie zu Objekten. Manche User warfen der Plattform Menschenhandel vor. Auch das Kaffeehaus distanzierte sich online von dem Beitrag. Man würde dem Inhalt des Videos nicht zustimmen und hätte bin Zahw keine Erlaubnis zum Filmen gegeben. Die Betreiber des Lokals wollen das Video aus dem Netz entfernen lassen. Zudem wolle man den Chef und seine Plattform melden.

500 Euro für Teilnahme

Laut dem kroatischen Onlineportal "Index" soll die Kommentarfunktion unter mehreren Beiträgen von "Zefaaf" inzwischen deaktiviert worden sein. Die Plattform wendet sich vor allem an muslimische Männer, die nach den Regeln der Scharia heiraten wollen. Für ihren Service "Heirate aus Bosnien" berechnet die Heiratsplattform stolze 500 Euro.

Dafür werden Treffen mit den Frauen und deren Familien organisiert. Auch bei Visumanträgen unterstützt "Zefaaf" seine Klienten. Gleichzeitig weise man darauf hin, dass ein Treffen mit den Frauen in Bosnien keine garantierte Hochzeit bedeute. Die Vorwürfe des Menschenhandels und der Ausbeutung von Frauen wies die Plattform zurück. Laut bin Zahw wolle man lediglich heiratswillige, erwachsene Muslime zusammenbringen und die Geschichte, Natur und Bevölkerung Bosniens präsentieren.

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Behörden prüfen Plattform

Laut bosnischen Medien steht die Heiratplattform nun allerdings im Fokus der Behörden. Demnach hätte die staatliche Ermittlungs- und Schutzbehörde (SIPA) nach den bestehenden Vorwürfen Ermittlungen eingeleitet. Dies gehe auf eine Anzeige von Ervin Čustović zurück.

Er soll Mitglied in der informellen Bürgerinitiative "Košnica" sein und habe den Behörden öffentlich zugängliche Ankündigungen der Plattform übermittelt. Dazu habe er darum gebeten, dass die Aktivitäten von "Zefaaf" untersucht werden.