i Eine Passagierin der "Marella Voyager" ist spurlos verschwunden. APA-Images / dpa / Clara Margais Drama im Atlantik Frau (72) verschwindet spurlos von Kreuzfahrtschiff Mitten auf dem Atlantik ist eine 72-jährige Britin spurlos von einem Kreuzfahrtschiff verschwunden. Von der Frau fehlt bis jetzt jede Spur. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 15:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Marella Voyager, ein Schiff des Anbieters Tui, war auf dem Weg von Málaga in die Karibik. Irgendwann während der Überfahrt soll die 72-Jährige über Bord gegangen sein. Wie 20 Minuten berichtet, wurde sie zuletzt am späten Montagnachmittag an Bord gesehen, so die britische Zeitung Daily Mail.

Crew schlug Alarm

Am Dienstagabend schlug ein Kabinensteward Alarm. Ihm war aufgefallen, dass das Bett der Frau in der Nacht nicht benutzt worden war. Gegen 21 Uhr mussten sich rund 2.000 Passagiere an vier Sammelstellen einfinden, ihre Bordkarten wurden gescannt. Ein Crewmitglied erklärte: "Leider haben wir eine vermisste Person. Das ist die einzige Möglichkeit, herauszufinden, ob sie an Bord ist oder nicht."

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Obwohl das gesamte Kreuzfahrtschiff durchsucht wurde, bleibt die Frau verschwunden. Laut Tui werden derzeit die Überwachungskameras ausgewertet. Am Mittwochabend bestätigte Kapitän Silviu Mitrea per Durchsage, dass die Passagierin nach wie vor vermisst wird. Die Crew habe "sofort die entsprechenden Suchmaßnahmen durchgeführt".

Schiff bereits weit entfernt, Suche läuft

Die Marella Voyager ist mittlerweile etwa 885 Kilometer vom möglichen Unglücksort entfernt und kann nicht mehr umkehren. Die US-Küstenwache in Norfolk (Virginia) hat Schiffe in der Gegend angewiesen, nach der Frau Ausschau zu halten.

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Zum Zeitpunkt des Verschwindens tobte ein schwerer Sturm über dem Atlantik. "In 20 Jahren Kreuzfahrten habe ich noch nie so eine raue See erlebt", schrieb ein Passagier in den sozialen Medien. Ein anderer erzählte von einem "gewaltigen Knall": "Das Schiff begann sich zur Seite zu legen, und wir konnten das Wasser durch die Fenster sehen." Ein Urlauber meinte sogar: "Diese Kreuzfahrt ist verflucht." Ein Sprecher von Tui betonte aber: "Es gibt nichts, das darauf hindeutet, dass das Wetter beim Verschwinden eine Rolle gespielt hat."

Die Identität der Frau wurde bisher nicht veröffentlicht. Das britische Außenministerium bestätigte gegenüber der Daily Mail, dass es sich um eine Britin handelt. Die Familie wird betreut und steht mit den Behörden in Kontakt. Marella Cruises erklärte: "Unsere Gedanken sind in dieser sehr schwierigen Zeit bei den Angehörigen des Gastes." Das Unternehmen unterstützt die Ermittlungen.