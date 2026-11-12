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Großeinsatz nach einem tödlichen Schusswaffen-Angriff in Washington.
Großeinsatz nach einem tödlichen Schusswaffen-Angriff in Washington.
Reuters
Mann eröffnete Feuer

Blutbad in Washington – ein Toter, mehrere Verletzte

Ein tödlicher Schusswaffen-Angriff erschüttert Washington! Eine Person wurde getötet, vier weitere Menschen wurden verletzt.
Von Newsdesk Heute
12.11.2026, 18:48
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Schreckliches Blutbad in der US-Hauptstadt! Am Donnerstag feuerte ein Mann im Zentrum von Washington auf mehrere Menschen – "Heute" berichtete. Die Stadtverordnete Brooke Pinto sprach zunächst davon, dass "mehrere Menschen" getroffen wurden.

Nun herrscht traurige Gewissheit: Eine Person wurde tödlich verletzt. Laut einem CNN-Bericht sollen noch vier weitere Menschen angeschossen worden sein. Ein Verletzter befinde sich in kritischem Zustand.

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Angreifer verschanzte sich

Zu dem Vorfall sei es in einem Fitnessstudio im Bereich des Logan Circle gekommen. Das Weiße Haus befindet sich nur eineinhalb Kilometer davon entfernt. Laut dem Interims-Polizeichef von Washington, Jeff Carroll, sei der Tote direkt in dem Fitnessstudio erschossen worden.

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Der Angreifer habe sich danach in einer verbarrikadierten Wohnung verschanzt und versucht auf Beamte zu schießen. Schlussendlich habe er die Waffe gegen sich selbst gerichtet.

Augenzeuge schildert Vorfall

Gegenüber BBC sagte ein Augenzeuge, dass der Mann das Fitnesscenter betreten und einer Person in den Rücken geschossen habe. Nach dem Schuss hätten die Menschen sich hinter Blumenkisten versteckt. Der Schütze sei dann auf die Straße gerannt, wo weitere Schüsse fielen.

Das Fitnessstudio sei laut NBC News evakuiert worden. Zudem herrschte an 13 öffentlichen Schulen in der Nähe "Alarmzustand", erklärte ein Sprecher. Demnach hätte niemand das Schulgelände betreten oder verlassen dürfen. Seitens der Polizei wurde die Bevölkerung dazu aufgefordert, den betroffenen Bereich zu meiden.

red, 12.11.2026, 18:48
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