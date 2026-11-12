Insider packt aus Trump und Netanjahu liefern sich heftiges "Schreiduell" Zwischen Donald Trump und Benjamin Netanjahu soll es wegen des Iran-Krieges heftig gekracht haben. Israel drängt offenbar auf neue Angriffe. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 16:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwischen US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hängt offenbar der Haussegen schief. Bei einem Telefonat am vergangenen Wochenende soll es wegen des weiteren Vorgehens im Iran-Krieg zu einem heftigen Streit gekommen sein.

Wie die israelische Zeitung "Ynet" unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, sei das Gespräch "ungewöhnlich schwierig und hitzig" verlaufen. Ein Insider sprach sogar von einem regelrechten Schreiduell, bei dem die Fetzen geflogen seien.

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Netanjahus Büro dementierte die Darstellung allerdings entschieden. Die Berichte seien "Fake News, völliger Unsinn". Von einem Streit könne keine Rede sein.

Netanjahu will iranisches Regime stürzen

Hinter den Kulissen gibt es dennoch erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Während Trump weiterhin auf eine diplomatische Lösung mit Teheran setzt, verfolgt Israel offenbar einen deutlich härteren Kurs.

Netanjahu ist demnach überzeugt, dass die nukleare Bedrohung durch den Iran nur durch einen Sturz des Ajatollah-Regimes dauerhaft beseitigt werden kann. Bei der ersten Sitzung des neu gewählten israelischen Parlaments warnte er am Dienstag erneut vor einer "existenziellen Bedrohung" durch Teheran.

Trump sieht die Lage hingegen wesentlich optimistischer. Am Montag sprach der US-Präsident von einer "positiven Dynamik" bei den Bemühungen um eine Einigung. Er zeigte sich zuversichtlich, dass eine Vereinbarung möglich sei, die auch Israels Sicherheit gewährleistet.

Trump soll täglich unter Druck stehen

Wie die "Financial Times" berichtet, wächst unter arabischen Staats- und Regierungschefs die Sorge vor einer neuerlichen Eskalation. Demnach könnte Netanjahu versuchen, Trump zu einer Wiederaufnahme der Angriffe auf den Iran zu bewegen.

Ein mit den Gesprächen vertrauter Diplomat erklärte, Israels Regierungschef telefoniere täglich mit Trump und werbe dabei für weitere Militärschläge. Gleichzeitig würden Kräfte innerhalb und außerhalb des Weißen Hauses versuchen, einen neuen Kriegseinsatz zu verhindern.

Auch in Israel selbst wächst die Kritik. Oppositionsführer Gadi Eisenkot forderte Netanjahu in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief zu "Zurückhaltung und Umsicht" auf. Militärische Einsätze ohne unmittelbare Bedrohung könnten verheerende Folgen für die israelische Demokratie und das Vertrauen der Bevölkerung haben.

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Vorwürfe gegen Netanjahu-Rivale

Netanjahus Büro reagierte scharf und warf Eisenkot vor, die nationale Sicherheit für politische Zwecke zu missbrauchen. Sämtliche Entscheidungen würden ausschließlich aus Sicherheitsgründen und in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen getroffen.