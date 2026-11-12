i Gina H. wurde wegen des Tötungsdelikts zu lebenslanger Haft verurteilt. Weil sie in Revision geht, ist Urteil noch nicht rechtskräftig. APA-Images / dpa / Bernd Wüstneck Fabian (8) getötet Lebenslang – Gina H. legt Revision gegen Urteil ein Gina H., die wegen des Mordes an einem Achtjährigen zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, legte nun Revision gegen das Urteil ein. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 16:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie 20 Minuten berichtet, hat die Verteidigung von Gina H. wie bereits angekündigt Revision eingelegt. Das bedeutet, dass sich nun der deutsche Bundesgerichtshof mit dem Fall der 30-Jährigen beschäftigen muss.

Eine Sprecherin des Landgerichts Rostock gab bekannt, dass Rechtsanwalt Andreas Ohm am Mittwoch offiziell Revision gegen das Urteil eingebracht hat. Die 3. Große Strafkammer hatte Gina H. am Dienstag wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt und zudem eine besondere Schwere der Schuld festgestellt.

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Was bedeutet Revision überhaupt?

Im Unterschied zur Berufung wird bei einer Revision nicht noch einmal über die Beweise gesprochen. Aussagen von Zeugen oder deren Glaubwürdigkeit stehen dabei grundsätzlich nicht zur Debatte, wie auch 20 Minuten weiter berichtet. Der Antrag auf Revision muss innerhalb einer Woche nach dem Urteil eingebracht werden. Danach läuft eine Frist von einem Monat für die schriftliche Begründung – diese beginnt aber erst, sobald die schriftlichen Urteilsgründe an die Anwälte zugestellt wurden.

Der Vorsitzende Richter Holger Schütt ließ bei der Urteilsverkündung keinen Zweifel: "Es habe keinen Zweifel gegeben." Direkt an die Angeklagte gerichtet, erklärte er: "Es sei völlig klar und unzweifelhaft und eindeutig und feststehend, dass sie die Tat begangen habe."

Warum Gina H. lebenslang bekam

Das Gericht rekonstruierte den Tathergang anhand vieler Indizien – darunter Faser- und Schuhspuren, zahlreiche Sprachnachrichten auf dem Handy der Angeklagten und ihr auffälliges Verhalten. Es seien zu viele "Zufälle" gewesen, betonte der Richter. So war Gina H. in der Nähe, als Fabian verschwand, und ging auch in der Umgebung des Tatorts spazieren.

Außerdem hatte sie ihr Handy zur mutmaßlichen Tatzeit ausgeschaltet und suchte später genau dort nach Fabian, wo er gefunden wurde. Die von H. und ihrer Verteidigung vorgebrachten Erklärungen für manche dieser "Zufälle" nannte der Richter "abwegig" oder sogar "Quatsch".

Mit seinem Urteil folgte das Gericht den Forderungen der Staatsanwaltschaft und der Mutter von Fabian, die als Nebenklägerin auftrat. Die Verteidigung hatte hingegen auf Freispruch plädiert. Gina H. selbst hat die Vorwürfe während des gesamten Prozesses mehrfach bestritten.