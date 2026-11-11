i In Abu Dhabi soll am Mittwoch auch ein mögliches Gipfeltreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin besprochen werden. REUTERS Hochbrisante Gespräche Friedens-Hoffnung – Putin-Selenskyj-Treffen rückt näher Kommt es bald zum persönlichen Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj? Die Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi sollen Klarheit bringen. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 09:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach mehr als acht Monaten Pause verhandeln Russland und die Ukraine wieder direkt miteinander. Unter Vermittlung der USA wird in Abu Dhabi über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs gesprochen.

Am zweiten Verhandlungstag soll nun auch ein mögliches Treffen auf Präsidentenebene Thema sein. Das kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an. Er sprach vom "Haupttag" der Gespräche.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hoffnung auf persönliches Treffen

Ein persönliches Treffen zwischen Selenskyj und Kreml-Chef Wladimir Putin könnte bei zentralen Streitfragen Bewegung bringen. Vor allem die umkämpften ukrainischen Gebiete gelten als großes Hindernis für eine Friedenslösung. Selenskyj betonte, dass die Gebietsfrage letztlich auf Ebene der Staatschefs geklärt werden müsse.

Ob es tatsächlich zu einem Gipfel kommt, ist allerdings völlig offen. Selenskyj lehnt eine Reise nach Moskau für ein Treffen mit Putin ab. Der russische Präsident wiederum signalisiert zwar grundsätzlich Gesprächsbereitschaft, hat einem Gipfel an einem neutralen Ort wie Abu Dhabi oder Genf bislang aber nicht zugestimmt.

Putin und Selenskyj bei ihrem bislang einzigen persönlichen Treffen im Dezember 2019. Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Gefangenenaustausch im Gespräch

Neben einem möglichen Gipfeltreffen stehen weitere wichtige Themen auf der Tagesordnung. So soll über eine Deeskalation der gegenseitigen Angriffe auf Energieanlagen und im Schwarzen Meer gesprochen werden. Auch ein großer Gefangenenaustausch wird verhandelt.

Selenskyj brachte dabei einen Austausch von 1.000 gegen 1.000 oder sogar 1.500 gegen 1.500 Gefangenen ins Spiel. Ukrainische Medien hatten bereits nach dem ersten Verhandlungstag über eine mögliche Einigung berichtet. Eine offizielle Bestätigung aus Moskau lag zunächst allerdings nicht vor.

Experte dämpft Hoffnungen

Trotz der Gespräche bleibt die Hoffnung auf einen raschen Frieden gedämpft. Der frühere Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, zeigte sich skeptisch. Er rechne nicht damit, dass die Verhandlungen in Abu Dhabi oder in den kommenden Wochen einen entscheidenden Durchbruch bringen.

Die Bilder des Tages i ?

US-Vermittler Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, schlug hingegen optimistischere Töne an. Er sprach von "konstruktiven Gesprächen" und zeigte sich zuversichtlich, dass weiter an einem Ende des Krieges gearbeitet werde.

Ein zentraler Streitpunkt bleibt die Gebietsfrage. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen an Russland weiterhin strikt ab. Außenminister Andrij Sybiha betonte zudem, dass die Ukraine nach wie vor 20 Prozent der Donbass-Region kontrolliere. Änderungen administrativer Grenzen als Teil einer Friedenslösung wies er zurück.