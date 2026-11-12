i Ein fünfköpfige Familie aus dem Irak soll abgeschoben werden. Getty Images "Jeden Sonntag in der Kirche" Familie ließ sich taufen – trotzdem droht Abschiebung Eine irakische Familie mit drei Kindern bangt um ihre Zukunft in Katsdorf (OÖ). Die Iraker galten als gut integriert, trotzdem droht die Abschiebung. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 10:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie engagieren sich in der Pfarre, die Kinder haben Freunde gefunden, die ganze Familie ließ sich taufen. Trotzdem droht einer fünfköpfigen Familie aus dem Irak die Abschiebung. In Katsdorf (Bezirk Perg) sorgt der Fall für Bestürzung. Nun gibt es eine neue Entwicklung.

"Vom Deutschkurs abgeholt"

Bis Montag lebten die Eltern mit ihren drei Kindern im Alter von drei bis acht Jahren in der Gemeinde. Dann wurde die Familie getrennt. Caritas-Seelsorger Kurt Stauder, ein enger Vertrauter, schildert gegenüber dem ORF Oberösterreich: "Anscheinend ist die Polizei gekommen, hat in der Schule den älteren Sohn und die Mutter in Linz vom Deutschkurs abgeholt."

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Mutter und Sohn wurden nach Wien gebracht. Der Vater tauchte mit den beiden jüngeren Kindern unter.

"Jeden Sonntag in der Kirche"

In der Pfarre kennt man die Familie als engagierte Helfer. Der Vater packte ehrenamtlich bei Bauarbeiten an, die Mutter unterstützte Veranstaltungen und half bei Reinigungsarbeiten.

Stauder betont auch den Übertritt zum Christentum: "Das hat es kein Kopftuch gegeben. Die ganze Familie hat sich am 18. Oktober hier taufen lassen und geht jeden Sonntag in die Kirche, worauf wir auch sehr stolz sind."

Bürgermeister: "Nicht involviert"

Auch Bürgermeister Wolfgang Greil (ÖVP) beschäftigt der Fall. Erst eineinhalb Wochen zuvor habe er von der drohenden Abschiebung erfahren. Schulfreunde der Kinder und deren Eltern hätten mit Sorge reagiert. Der Gemeinde seien allerdings die Hände gebunden, erklärt Greil im ORF: "Die Schwierigkeit dabei ist allerdings, leider, dass wir weder informiert noch involviert sind."

Anträge bereits 2024 abgelehnt

Die rechtliche Vorgeschichte: Laut ORF wurden die Asylanträge der Familie bereits 2024 endgültig abgelehnt. Später führte der Vater seinen geplanten Übertritt zum Christentum als neuen Fluchtgrund an.

Das Bundesverwaltungsgericht hielt die daraus geltend gemachte Bedrohung jedoch nicht für glaubwürdig. Laut dem vom ORF zitierten Beschluss aus dem Jahr 2025 sah das Gericht auch keine besondere Integration und keine Gefahr bei einer Rückkehr in den Irak. Das Innenministerium gab dem Sender unter Verweis auf den Einzelfall keine Auskunft.

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Neue Hoffnung von Anwalt

Am Mittwochnachmittag kam Bewegung in den Fall: Ein Anwalt für Asyl- und Fremdenrecht wurde eingeschaltet. Laut Stauder dürfen Mutter und Sohn wieder nach Katsdorf zurückkehren. "Vielleicht bekommen sie jetzt einmal ein kurzfristiges Bleiberecht", hofft der Seelsorger.

Nach Angaben des Anwalts könnten die inzwischen vorliegenden Taufscheine einen neuen Asylantrag ermöglichen. Ob die Familie bleiben darf, ist damit weiter offen. Die Unterstützer hoffen, die gewonnene Zeit nutzen zu können. Bürgermeister Greil wünscht sich, "das Ganze zu einem positiven Ende zu führen".