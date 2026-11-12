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Das Innenministerium hat am Mittwoch erneut einen Abschiebeflug durchgeführt. Archivbild
Das Innenministerium hat am Mittwoch erneut einen Abschiebeflug durchgeführt. Archivbild
BMI
Bereits 13.000 Abschiebungen

24 Personen bei "Mixed Operation" abgeschoben

Im Zuge einer sogenannten "Mixed Operation" wurden am Mittwoch 24 Personen außer Landes gebracht. Sechs Personen verließen Österreich freiwillig.
Von Newsdesk Heute
12.11.2026, 05:30
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Am Mittwochmorgen wurde eine von Österreich organisierte und gemeinsam mit Frontex koordinierte Charter-Abschiebung nach Georgien und in den Irak durchgeführt. Wie das Innenministerium (BMI) gegenüber "Heute" erklärt, wurden bei dieser Charteroperation insgesamt 24 Personen aus Österreich außer Landes gebracht.

Diese Leute wurden abgeschoben

  • Sieben Iraker – sechs Männer und eine Frau
  • 17 Georgier – zwölf Männer und fünf Frauen
  • 18 Personen wurden zwangsweise abgeschoben, sechs Personen verließen Österreich freiwillig

Innenminister Gerhard Karner betont, dass "konsequente Abschiebungen" für die Polizei "oft auch mit erheblichen Gefahren verbunden" seien.

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Innenminister Gerhard Karner hebt die Konsequenz bei der Durchführung von Abschiebungen hervor.
Innenminister Gerhard Karner hebt die Konsequenz bei der Durchführung von Abschiebungen hervor.
Denise Auer

Die mehr als 13.000 Abschiebungen im heurigen Jahr würden allerdings zeigen, "mit welcher Konsequenz und welchem Einsatz unsere Polizei Abschiebungen von Straftätern und Menschen ohne Bleiberecht durchführt".

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Ministerium setzt auf freiwillige Ausreise

Nach wie vor habe die freiwillige Ausreise hohe Priorität, denn diese würden der Republik wesentlich weniger kosten, als zwangsweise Außerlandesbringungen, heißt es.

So viele Abschiebungen gab es heuer bereits

In Österreich wurden heuer bereits über 13.000 Personen außer Landes gebracht. Das ist im Vergleichszeitraum die höchste Zahl an Abschiebungen, die es aus Österreich jemals gab – davon waren mehr als 4.000 Außerlandesbringungen mit Asylbezug. Zugleich wurden im selben Zeitraum nur rund 3.000 neue Asylanträge gestellt – das BMI spricht in diesem Zusammenhang von einer "Minuszuwanderung".

Erst, wenn illegal aufhältige Personen die Aufforderung zur freiwilligen Ausreise missachten, kommt es zur zwangsweisen Abschiebung.

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Auch Straftäter unter Abgeschobenen

Gegen drei der am Mittwoch abgeschobenen Personen liegen in Österreich rechtskräftige Verurteilungen vor – darunter gefährliche Drohung, schwere Körperverletzungen, schwere Sachbeschädigung und gewerbsmäßiger Diebstahl. Alle 24 Personen haben kein Bleiberecht in Österreich.

red, 12.11.2026, 05:30
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