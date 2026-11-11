i Bald soll ein Portrait von Wolfgang Sobotka (ÖVP) im Parlament hängen. APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER Vertrag unterschrieben 30.000 Euro! Sobotka-Foto hängt bald im Parlament 30.000 Euro für ein Porträt: Wolfgang Sobotka (ÖVP) wird im Parlament verewigt – auf Kosten der Steuerzahler. Der Vertrag wurde unterzeichnet. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 14:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Oktober 2024 ist Wolfgang Sobotka (ÖVP) nicht mehr im Nationalrat vertreten. Nun könnte er bald wieder zurückkehren – in Form eines Porträts. Seit Beginn der Zweiten Republik ist es Tradition, dass die Nationalratspräsidenten nach ihrer Amtszeit mit einem solchen geehrt werden. Die Wahl des zuständigen Künstlers ist dabei den Politikern selbst überlassen.

Sobotka hat sich bereits für den österreichischen Künstler Erwin Wurm entschieden. Wie die "Krone" berichtet, soll dieser jetzt auch den entsprechenden Vertrag unterschrieben haben. Das Werk soll dann in einem Gang nahe dem Plenarsaal hängen.

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Hohe Kosten

Billig ist das Porträt, welches nicht gemalt, sondern fotografiert wurde nicht. Ganze 30.000 Euro kostet das Werk – die Kosten tragen die Steuerzahler. Damit habe Sobotka den Rahmen für eine solche Anschaffung voll ausgereizt.

Laut dem Bericht hat das Fotoshooting für das Porträt bereits stattgefunden. Unklar bleibt, wann das Foto abgeholt und aufgehängt wird. Zudem sei offen, ob Sobotka das Bild mit einem Sektempfang ins Parlament holen wird.

Vorgeschichte mit Wurm

Die Wahl des Künstlers ist in diesem Fall keine Überraschung. Sobotka und Wurm haben schon eine Vorgeschichte. Während seiner Amtszeit als Nationalratspräsident wollte Sobotka Werke des Künstlers prominent im Parlament platzieren.

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Kurz vor seinem Abschied ließ Sobotka schließlich zwei Wurm-Skulpturen für das Parlament anschaffen. Die Werke "Gate" und "Holding Up" wurden ausgerechnet an seinem vorletzten Arbeitstag geliefert und im Oberen Vestibül beim Eingang zur Säulenhalle aufgestellt.

Die Anschaffung sorgte für heftige Kritik. Sobotkas Nachfolger Walter Rosenkranz (FPÖ) ließ die Anschaffung schließlich prüfen. Im Juni 2025 wurde der Kauf auf Grundlage einer vereinbarten Rückkaufklausel rückabgewickelt. Die beiden Skulpturen gingen an Wurm zurück. Sobotka reagierte damals verärgert und verteidigte die Werke als wichtigen Beitrag zeitgenössischer österreichischer Kunst im Parlament.