i ÖVP-Kultusministerin Bauer: "Das Martinsfest gehört in den Kindergarten." APA images/Graf ÖVP-Ministerin mit Machtwort "Mit christlichen Traditionen nicht länger fremdeln" In manchen Wiener Kindergärten wurde das Martinsfest zu einem "Sternenfest". ÖVP-Ministerin Bauer ortet in "Heute" eine "falsch verstandene Toleranz". Von Nicolas Kubrak 11.11.2026, 12:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Martinsfest statt Sternenfest! Angesichts der Debatte um christliche Traditionen in Wiener Kindergärten meldet sich jetzt Kultusministerin Claudia Bauer zu Wort. Sie fordert im Gespräch mit "Heute", dass Feste wie das Martinsfest, Nikolaus und Co. auch künftig für alle Kinder erlebbar bleiben müssen – und kritisiert eine "falsch verstandene Toleranz" im Umgang mit heimischen Bräuchen.

Wirbel um religiöse Inklusion

Alles begann mit einer "Heute"-Enthüllung: In manchen Wiener Kindergärten wurde das traditionelle Martinsfest kurzerhand in "Sternenfest" umbenannt. Enttäuschte Eltern hätten sich daraufhin an die ÖVP gewandt und berichtet, dass bei den Feiern offenbar bewusst auf christliche Inhalte verzichtet werde.

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Worum geht's beim Martinsfest? Am 11. November wird traditionell der heilige Martin gefeiert. In vielen Wiener Kindergärten ziehen Kinder mit selbst gebastelten Laternen durch die Straßen, singen Lieder und erinnern an die Geschichte des heiligen Martin, der seinen Mantel mit einem frierenden Bettler geteilt haben soll.

Eine Kindergartenleitung habe laut ÖVP sogar ausdrücklich erklärt, dass auf eine "religiöse Bezugnahme" bewusst verzichtet werde, damit sich alle Kinder "willkommen" fühlen.

Doch damit nicht genug: Auch an einer Volksschule im 9. Wiener Gemeindebezirk soll eine Nikolausfeier durch ein Sternenfest ersetzt worden sein. Die damalige Direktorin habe dies laut Darstellung der ÖVP damit begründet, dass sie "die neuen Österreicher nicht verwirren wollte".

Ministerin setzt sich für christliche Feste ein

Diesen Umstand möchte Kultusministerin Claudia Bauer (ÖVP) nicht akzeptieren. Im "Heute"-Gespräch spricht sich die 31-Jährige dafür aus, dass christliche Feste weiterhin für alle Kinder erlebbar sein müssten. "Martinsfest, Nikolaus, Weihnachten, Ostern und Erntedank sind Teil dessen, was unser Land zusammenhält. Sie geben Kindern Wurzeln und vermitteln Werte wie Hilfsbereitschaft, Verantwortung und Gemeinschaft. Das Martinsfest gehört in den Kindergarten", so die Botschaft der ÖVP-Ministerin.

„Das Martinsfest gehört in den Kindergarten.“ ÖVP-Kultusministerin Claudia Bauer fordert, dass christliche Feste für alle Kinder erlebbar sein müssen

Die Geschichte des heiligen Martin könne nicht einfach ausgeblendet werden. Sie vermittle Kindern auf anschauliche Weise, was Mitgefühl bedeutet. Die Laterne, das gemeinsame Singen und das Teilen eines Martinskipferls würden zudem für besondere Erlebnisse sorgen, die lange in Erinnerung bleiben.

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"Müssen damit aufhören"

Die Kultusministerin betont abschließend: "Wir müssen damit aufhören, mit unseren eigenen Bräuchen und christlichen Traditionen aus falsch verstandener Toleranz zu fremdeln. Wer diese Feste mit Kindern feiert, zeigt ihnen, wie wir Gemeinschaft leben und Verantwortung füreinander übernehmen."