i Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit Karina, Mila, Ida, Anton (vorne v.l.) sowie Alessia und Ludwig (hinten). NLK Burchhart "Christliche Tradition" Heiliger Martin: Diese Werte sollen Kinder lernen Rund um den 11. November feiern Niederösterreichs Kindergärten das Martinsfest. Dabei stehen Teilen, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft im Mittelpunkt. Von Niederösterreich Heute 10.11.2026, 12:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit bunten Laternen, Liedern und Geschichten wird rund um den 11. November in Niederösterreichs Kindergärten der Heilige Martin gefeiert.

Im Mittelpunkt steht die Geschichte der Mantelteilung, mit der den Kindern Werte wie Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl vermittelt werden sollen.

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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont die Bedeutung der christlichen Tradition: "Das christliche Wertefundament hat Niederösterreich über Generationen geprägt." Das Martinsfest sei eine wichtige Gelegenheit, diese Werte an die nächste Generation weiterzugeben. Die Geschichte des Heiligen Martin zeige, dass bereits kleine Gesten anderen Menschen helfen und Freude bereiten könnten.

"Wichtiger Teil unserer Identität"

Für die Landeschefin ist klar: "Werte wie Nächstenliebe, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Verantwortung füreinander sind ein wichtiger Teil unserer Identität und bilden eine wesentliche Grundlage für unser Zusammenleben. Es ist mir daher ein großes Anliegen, dass in unseren Kindergärten diese Werte auch an die nächste Generation weitergegeben werden. Das Martinsfest bietet dafür eine wunderbare Gelegenheit: Die Geschichte des Heiligen Martin zeigt uns, dass es oft schon kleine Gesten sind, mit denen wir anderen helfen und Freude schenken können. Diese christliche Botschaft ist zeitlos und für unser Niederösterreich von großer Bedeutung."

Kinder lernen spielerisch das Teilen

Auch Familien- und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) hebt die pädagogische Bedeutung hervor. Gemeinsame Feste und Rituale würden Kindern Halt und Sicherheit geben und das Gemeinschaftsgefühl stärken.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister freuen sich mit Ludwig und Alessia auf das Martinsfest. NLK Burchhart

Beim Nachspielen der Martinsgeschichte oder beim traditionellen Teilen des Martinskipferls könnten die Kinder selbst erleben, was es bedeutet, füreinander da zu sein. "So werden Werte wie Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme ganz selbstverständlich Teil des Kindergartenalltags", erklärt Teschl-Hofmeister.

Die Martinsfeiern zählen zu den traditionellen Festen in Niederösterreichs Landeskindergärten. Gemeinsam mit Pädagogen und Familien sollen die Kinder dabei nicht nur alte Bräuche kennenlernen, sondern auch den Gedanken des Teilens in ihren Alltag mitnehmen.