i ? Lkw-Unfall auf A1 Nichts geht mehr! Autobahn-Sperre dauert noch Stunden Nach dem schweren Lkw-Unfall auf der A1 bleibt die Autobahn in Richtung Wien mindestens bis Mittag gesperrt. Autofahrern drohen lange Staus. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 08:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Autofahrer brauchen auf der Westautobahn (A1) in Richtung Wien weiterhin Geduld. Nach einem schweren Unfall mit zwei Lastwagen bleibt die Strecke zwischen Böheimkirchen und St. Christophen mindestens bis Mittag gesperrt. Der ÖAMTC warnt vor erheblichen Verzögerungen und langen Staus.

Die Bergung der beiden Schwerfahrzeuge gestaltet sich aufwendig. Zunächst müssen die Lkw entladen werden, bevor sie mit Kränen wieder aufgerichtet und anschließend abgeschleppt werden können. Die Feuerwehren werden dabei von einem privaten Bergeunternehmen unterstützt.

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Beide Lenker verletzt

Zu dem Unfall war es am Dienstag gegen 4 Uhr gekommen. Ein Lastwagen geriet aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn und kippte um. Ein nachkommender Lkw konnte nicht mehr ausweichen, streifte das Fahrzeug und stürzte ebenfalls auf die Seite.

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Beide Fahrer wurden verletzt und nach der Erstversorgung ins Spital gebracht. Zahlreiche Rettungskräfte und Feuerwehren standen im Einsatz.

Großräumige Umleitung eingerichtet

Bereits am frühen Morgen kam es zu ersten Verkehrsbehinderungen. Mit dem Berufsverkehr ist laut ÖAMTC mit weiteren Staus zu rechnen. Der Verkehr wird ab dem Knoten St. Pölten großräumig über die S33 und die S5 umgeleitet.