i Landesleiter Stellvertreter Martin Angelmaier, die scheidende Stellvertreterin Simone Radl, Landesleiter Karl Weber und Stellvertreter Albert Frass bei der Übergabe der Landesleitung der Bergrettung Niederösterreich/Wien. Bergrettung Niederösterreich / Wien Erfahrenes Führungsteam Bergrettung: Neue Spitze für 1.400 Helfer Die Bergrettung Niederösterreich/Wien hat eine neue Landesleitung gewählt. Neben bewährten Kräften gibt es auch ein neues Gesicht an der Spitze. Von Erich Wessely 10.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Bergrettung Niederösterreich/Wien wurden die Weichen für die kommenden Jahre gestellt: Im Rahmen der Landesversammlung wurde eine neue Führungsspitze gewählt. Karl Weber übernimmt die Funktion des Landesleiters, unterstützt wird er von seinen beiden Stellvertretern Martin Angelmaier und Albert Frass.

Während Weber und Angelmaier bereits bisher wichtige Funktionen auf Landesebene innehatten, ist Frass neu im Führungsteam. Der langjährige Bergretter leitete bis vor Kurzem die Ortsstelle Wienerwald Süd und bringt umfangreiche Erfahrung im alpinen Rettungswesen mit.

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1.400 Ehrenamtliche im Einsatz

Die neue Landesleitung bedankte sich auch bei der bisherigen Stellvertreterin Simone Radl für ihren Einsatz. Sie hatte die Entwicklung der Organisation in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet.

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"Unser besonderer Dank gilt Simone Radl, die vollsten Einsatz für unsere 1.400 ehrenamtlichen Bergretterinnen und Bergretter an den Tag gelegt hat", betont die neue Führungsspitze.

Gleichzeitig will das neue Leitungsteam die Organisation weiter stärken und auf künftige Herausforderungen vorbereiten.

Drohnen und moderne Ausrüstung

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der technischen Modernisierung. So setzt die Bergrettung künftig verstärkt auf Drohnentechnologie und mobile Geräte zur Überwachung wichtiger Vitalparameter von Patienten.

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Auch die Nachwuchsarbeit spielt eine wichtige Rolle. Die Jugendbergrettung trägt bereits erste Früchte: Mehrere junge Mitglieder sind laut Organisation inzwischen in den aktiven Rettungsdienst übergetreten.

Zusätzlich sollen neue Anreize für ehrenamtliche Funktionäre sowie ein breites Ausbildungsangebot die Einsatzorganisation stärken. Dieses reicht von alpinen Rettungstechniken über Alpinmedizin bis hin zum Umgang mit modernen Drohnen.

Die neue Landesleitung will zudem die Zusammenarbeit mit den einzelnen Ortsstellen intensivieren und deren Erfahrungen stärker in die Weiterentwicklung der Bergrettung einfließen lassen.