i Haily (6) wurde am Kopf von einer Zecke gebissen. privat "Bodenlose Frechheit" Spital schickt Mädchen (6) mit Zeckenbiss wieder heim Weil sich eine Zecke im Kopf ihrer Enkelin Haily (6) festgebissen hatte, fuhr eine Oma ins Spital. Doch dort gab es keine Hilfe. Von Victoria Carina Frühwirth 10.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Es ist eine bodenlose Frechheit und abnormal, dass man einem Kind nicht hilft!", ärgert sich Sabine B. im "Heute"-Gespräch. Die Oma aus Niederösterreich ist fassungslos über das, was sie mit ihrer sechsjährigen Enkelin Haily im Uniklinikum Wiener Neustadt erlebt haben soll.

Am 22. Oktober war Haily nach einem Schulausflug in die grünen Schmuckerau bei ihrer Oma zu Besuch. Als Sabine B. dem Mädchen die Haare wusch, klagte es über Schmerzen am Kopf. Die Großmutter schaute nach und entdeckte eine vollgesaugte Zecke zwischen den Haaren.

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"So groß wie ein Granatapfelkern"

"Die Zecke war so groß wie ein Granatapfelkern!", erinnert sich die Oma. Sie vermutet, dass sich Haily den Blutsauger beim Schulausflug eingefangen hatte. Weil das Tier fest in der Kopfhaut steckte, traute sie sich nicht, es selbst zu entfernen. "Ich hatte Angst, dass ich den Kopf des Tieres abreiße."

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Also fuhr Sabine B. mit ihrer Enkelin in die Kinderabteilung des Uniklinikums Wiener Neustadt. Doch dort habe man ihr erklärt, dass die Zecke nicht entfernt werde. Als die Oma ihre Sorgen schilderte, habe eine Mitarbeiterin im Spital laut Großmutter gemeint, dass es nichts mache, wenn der Kopf des Tieres stecken bleibe. "Das ist doch gefährlich!", empört sich Sabine B., die an Borreliose denkt. Statt Hilfe habe man ihr geraten, einfach am nächsten Tag zum Hausarzt zu gehen. Besonders schlimm: "Meiner Enkelin hat die ganze Zeit geekelt und sie hat geweint."

Zecke in nur zwei Minuten entfernt

Die Oma wollte nicht bis zum nächsten Tag warten und fuhr noch am selben Abend mit Haily zum Primärversorgungszentrum in Wiener Neustadt. Dort wurde die Zecke laut Sabine B. innerhalb von nur zwei Minuten entfernt.

Auf "Heute"-Anfrage erklärt das Klinikum: "Ein gewöhnlicher Zeckenbiss stellt grundsätzlich keinen spitalsbedürftigen medizinischen Notfall dar. Die Entfernung von Zecken gehört daher in der Regel in den niedergelassenen Versorgungsbereich und zählt nicht zu den regulären Aufgaben der Kinderabteilung eines Klinikums." Bei medizinischen Auffälligkeiten oder Beschwerden erfolge aber selbstverständlich eine individuelle Einschätzung. Einen generellen Verweis an den Hausarzt gebe es nicht. Angehörige würden über die fachgerechte Entfernung informiert und nach Möglichkeit dabei angeleitet.

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Kinder-Primar bedauert Vorfall

"Wir bedauern, wenn im konkreten Fall der Eindruck entstanden sein sollte, dass die Familie mit ihren Sorgen und der Situation allein gelassen wurde", erklärt Primar Wolfgang Schebesta, Leiter der Kinder- und Jugendheilkunde.

Für Oma Sabine B. bleibt der Ärger: Während ihre Enkelin im Spital laut ihrer Schilderung keine Hilfe bekam, war die Zecke im Primärversorgungszentrum in zwei Minuten entfernt.