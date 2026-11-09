i Symbolbild von Geschenken iStock (Symbol) Mehrere Filialstandorte Millionenpleite! 34 Mitarbeiter warten auf Gehalt Die Shop-Kette YOYOSO ist insolvent. 34 Mitarbeiter sind betroffen, mehrere Filialen sollen geschlossen werden. Von Niederösterreich Heute 09.11.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste Firmenpleite trifft den heimischen Einzelhandel: Die Ivy&Stella Vertriebs GmbH, die unter der Marke YOYOSO Haushalts-, Lifestyle- und Geschenkartikel verkauft, ist insolvent. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Montag bekannt gab, wurde beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt.

2 Millionen Euro Schulden

Das erst 2024 gegründete Unternehmen betreibt mehrere Geschäfte in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Lagerflächen befinden sich unter anderem in Brunn am Gebirge und Vösendorf (Bezirk Mödling).

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Von der Insolvenz sind laut AKV derzeit 27 Gläubiger mit Forderungen in Höhe von rund zwei Millionen Euro betroffen. Auch 34 Mitarbeiter müssen um ihre Arbeitsplätze bangen. Besonders brisant: Während die Gehälter bis einschließlich August bezahlt wurden, waren die Septemberbezüge laut Insolvenzantrag bereits offen.

Kunden blieben aus

Als Gründe für die finanziellen Schwierigkeiten nennt das Unternehmen deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebene Umsätze bei gleichzeitig hohen Kosten. Vor allem Mieten, Personal, Lagerhaltung und Logistik hätten die wirtschaftliche Situation belastet.

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Hinzu komme die Kaufzurückhaltung der Konsumenten aufgrund der hohen Inflation und gestiegener Lebenshaltungskosten. Auch Restrukturierungsmaßnahmen und Gespräche mit möglichen Investoren brachten nicht den erhofften Erfolg.

Mehrere Filialen sollen schließen

Trotz der Insolvenz soll das Unternehmen weitergeführt werden. Geplant ist allerdings, mehrere unrentable Standorte zu schließen. Welche Filialen konkret betroffen sind, geht aus der Aussendung nicht hervor.

Zudem soll der Warenbezug künftig über europäische Großlieferanten erfolgen, um Lager- und Transportkosten zu reduzieren.

Den Gläubigern wird eine Sanierungsquote von 20 Prozent angeboten, die innerhalb von 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans bezahlt werden soll.