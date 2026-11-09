i Der völlig zerstörte Fendt-Traktor war schon vor einem Jahr Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Bfkdo Amstetten Polizei hat heiße Spur 100.000 Euro Schaden! Brand-Anschlag auf Bauernhof Nach dem Traktorbrand in Viehdorf (NÖ) ist klar: Es war Brandstiftung. Auch Reifen wurden zerstochen. Die Polizei hat einen Verdächtigen im Visier. Von Victoria Carina Frühwirth 09.11.2026, 22:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kriminalfall im Mostviertel: Was zunächst wie ein gewöhnlicher Fahrzeugbrand aussah, entpuppt sich jetzt als gezielter Anschlag auf einen Bauernhof. Am Samstagfrüh stand in Viehdorf (Bezirk Amstetten) ein Traktor in Vollbrand. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt wegen Brandstiftung und weiterer Sachbeschädigungen. Der Schaden ist enorm.

Wie der "Kurier" berichtet, wurden auf dem betroffenen Bauernhof nicht nur ein Traktor angezündet, sondern auch mehrere Reifen aufgestochen. Der Gesamtschaden beläuft sich mittlerweile auf über 100.000 Euro.

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Reifen zerstochen, Traktor völlig zerstört

Wie "Heute" bereits berichtete, wurden am Samstag gegen 5.28 Uhr vier Feuerwehren zum Brand alarmiert. Rund 70 Feuerwehrleute rückten mit elf Fahrzeugen an, um die Flammen zu bekämpfen. Der Traktor stand unmittelbar neben einem Waldstück, weshalb auch die Gefahr einer Ausbreitung bestand.

Traktor stand in Vollbrand i ?

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer nach rund eineinhalb Stunden löschen. Doch damit war der Einsatz noch nicht vorbei. Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr erneut ausrücken, weil die ausgebrannte Zugmaschine wieder zu rauchen begonnen hatte. Zu diesem Zeitpunkt war das Gelände bereits von der Polizei als Tatort abgesperrt.

Mittlerweile steht fest, dass der Traktor vorsätzlich angezündet wurde. Autoreifenspuren auf einer Wiese, die vom Brandort wegführten, lieferten erste Hinweise auf eine Straftat, berichtet der "Kurier". Doch die unbekannten Täter hatten offenbar noch mehr im Visier. Rund 70 Meter vom Brandort entfernt wurden bei einem weiteren Traktor und einem angekoppelten Ladewagen die Reifen aufgestochen.

Polizei hat bereits Verdächtigen im Visier

"Das LKA ist mit dem Fall beschäftigt, der verursachte Schaden übersteigt mittlerweile 100.000 Euro", erklärt Polizeisprecher Johann Baumschlager gegenüber dem "Kurier". Laut dem Sprecher gibt es bereits Hinweise auf einen Verdächtigen.

Die Bilder des Tages i ?

Besonders brisant: Der völlig zerstörte Fendt-Traktor war schon vor einem Jahr Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Damals hatten zwei junge Mostviertler die Maschine gestohlen und versucht, sie zu zerlegen und die Einzelteile zu verkaufen. Die Täter wurden überführt, die betroffene Bauernfamilie bekam den Traktor zurück.

Ob die beiden damaligen Täter auch mit dem aktuellen Brandanschlag etwas zu tun haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer hinter den wiederholten Attacken steckt und ob die Vorfälle zusammenhängen, ist noch unklar. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts laufen.