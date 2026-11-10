24 Mal süßer Alarm! Feuerwehr rückt zu Advent aus

Ein Feuerwehrauto voller Schokolade: Der beliebte Adventkalender der niederösterreichischen Landesfeuerwehr geht auch heuer wieder an den Start. Nach dem großen Ansturm in den vergangenen Jahren gibt es die süße Überraschung für Feuerwehrfans diesmal in einem völlig neuen Design.
Im Mittelpunkt steht heuer ein Wechselladerfahrzeug mit Waldbrandbekämpfungscontainer (WLFA). Als Vorbild diente ein echtes Einsatzfahrzeug des Feuerwehr- und Sicherheitszentrums in Tulln. Hinter den 24 Türchen versteckt sich jeweils feine Lindt-Schokolade.
Weil die Adventkalender in den vergangenen Jahren besonders rasch vergriffen waren, wurde die Stückzahl heuer deutlich erhöht. Insgesamt 7.500 Exemplare stehen zur Verfügung.
Mit dem Adventkalender möchte die Landesfeuerwehr auch ein Zeichen der Wertschätzung setzen. Er soll ein kleines Dankeschön an all jene Kameradinnen und Kameraden sein, die rund um die Uhr für die Sicherheit der Bevölkerung im Einsatz stehen.
Die Produktion läuft bereits. Die Auslieferung ist für die letzten beiden Novemberwochen geplant, damit die Kalender rechtzeitig vor dem ersten Dezember bei den Bestellern eintreffen.
Erhältlich ist der Feuerwehr-Adventkalender im Onlineshop sowie in der Cafeteria des NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrums in Tulln. Auch Bestellungen aus dem Ausland sind möglich.
Mehr Infos auch unter diesem Link: https://webshop.n.feuerwehr.gv.at/ecommerce/product?product_id=2137544&category_id=148056&fbclid=IwY2xjawVeeFtleHRuA2FlbQIxMABwZG9mAWJyaWQRMWFzOXIzbGpGaVAzN2g1VUZzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeVmkz2ejDgV_t_stgyEIGXVhngFVSAYXyfWxTUhJpV5QbkGo1251CHvNePfU_aem_-IyHTrZUPFl3xhRf04Hy9Q