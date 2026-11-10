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Die erst fünf bis sechs Wochen alten Samtpfoten hatten großes Glück, dass sie rechtzeitig gefunden wurden.
Die erst fünf bis sechs Wochen alten Samtpfoten hatten großes Glück, dass sie rechtzeitig gefunden wurden.
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Samtpfoten hatten Riesenglück

Fünf Katzenbabys in Windschutzgürtel entdeckt

Tierischer Fund im Bezirk Mistelbach! Spaziergänger entdeckten bei Ottenthal (Mistelbach) fünf winzige Kätzchen, die dringend Hilfe brauchten.
Von Victoria Carina Frühwirth
10.11.2026, 03:00
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Mit diesem Anblick hatten die Spaziergänger wohl nicht gerechnet: In einem Windschutzgürtel nahe Ottenthal (Bezirk Mistelbach) entdeckten sie fünf kleine Katzenbabys. Die erst fünf bis sechs Wochen alten Samtpfoten hatten großes Glück, dass sie bei den eisigen Temperaturen rechtzeitig gefunden wurden.

"Amor" von Auto erfasst – Besitzer gaben ihn einfach ab

Die winzigen Fellknäuel zeigten sich überraschend zutraulich und konnten von ihren Findern eingesammelt werden.

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Kätzchen womöglich ausgesetzt

Ob die Tiere dort absichtlich zurückgelassen wurden, ist derzeit unklar. Die Möglichkeit, dass jemand die hilflosen Katzenbabys kaltherzig ausgesetzt hat, steht allerdings im Raum.

Klar ist: Die fünf kleinen Vierbeiner sind jetzt in Sicherheit und werden liebevoll versorgt. Zunächst einmal müssen sie wieder zu Kräften kommen. Außerdem werden die Kätzchen entfloht und entwurmt.

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Vermittlung noch nicht möglich

Mit acht Wochen können die Katzenbabys nach Abschluss der Quarantäne geimpft werden. Wer einem der süßen Fellknäuel ein neues Zuhause schenken möchte, muss sich allerdings noch gedulden. Fundkätzchen können nämlich nicht sofort vermittelt oder reserviert werden.

Für die fünf kleinen Samtpfoten ging die Geschichte jedenfalls gut aus. Ohne die aufmerksamen Spaziergänger wäre ihr Schicksal womöglich ganz anders verlaufen.

VF, 10.11.2026, 03:00
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