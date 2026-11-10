Fünf Katzenbabys in Windschutzgürtel entdeckt

Mit diesem Anblick hatten die Spaziergänger wohl nicht gerechnet: In einem Windschutzgürtel nahe Ottenthal (Bezirk Mistelbach) entdeckten sie fünf kleine Katzenbabys. Die erst fünf bis sechs Wochen alten Samtpfoten hatten großes Glück, dass sie bei den eisigen Temperaturen rechtzeitig gefunden wurden.
Die winzigen Fellknäuel zeigten sich überraschend zutraulich und konnten von ihren Findern eingesammelt werden.
Ob die Tiere dort absichtlich zurückgelassen wurden, ist derzeit unklar. Die Möglichkeit, dass jemand die hilflosen Katzenbabys kaltherzig ausgesetzt hat, steht allerdings im Raum.
Klar ist: Die fünf kleinen Vierbeiner sind jetzt in Sicherheit und werden liebevoll versorgt. Zunächst einmal müssen sie wieder zu Kräften kommen. Außerdem werden die Kätzchen entfloht und entwurmt.
Mit acht Wochen können die Katzenbabys nach Abschluss der Quarantäne geimpft werden. Wer einem der süßen Fellknäuel ein neues Zuhause schenken möchte, muss sich allerdings noch gedulden. Fundkätzchen können nämlich nicht sofort vermittelt oder reserviert werden.
Für die fünf kleinen Samtpfoten ging die Geschichte jedenfalls gut aus. Ohne die aufmerksamen Spaziergänger wäre ihr Schicksal womöglich ganz anders verlaufen.