i ? Schwerer Unfall in NÖ Zwei Lkw umgestürzt! A1 Richtung Wien komplett gesperrt Zwei Lkw sind auf der A1 bei Böheimkirchen umgestürzt. Beide Lenker wurden verletzt, die Autobahn Richtung Wien ist gesperrt. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 06:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Unfall mit zwei Lastwagen sorgt am Dienstagfrüh für eine Totalsperre der Westautobahn (A1) in Richtung Wien. Beide Lenker wurden verletzt, die Bergungsarbeiten dürften noch Stunden dauern.

Auf der A1 kurz nach Böheimkirchen (NÖ) kam es am Dienstagmorgen zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Zunächst geriet ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache von der Straße und kippte auf die Seite. Ein weiterer Lastwagen konnte dem umgestürzten Fahrzeug nicht mehr ausweichen, streifte dieses und stürzte ebenfalls um.

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Beide Lenker ins Spital gebracht

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte zur Unfallstelle aus. Neben mehreren Rettungsteams und Notärzten wurden auch die Feuerwehren St. Pölten-Stadt und Böheimkirchen zur Menschenrettung alarmiert.

Beim Eintreffen der Helfer befand sich niemand mehr in den beiden Fahrzeugen. Die Lenker wurden medizinisch erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Klinikum eingeliefert.

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A1 für mehrere Stunden gesperrt

Die Bergung der beiden Schwerfahrzeuge übernahmen die Feuerwehren gemeinsam mit einem privaten Bergeunternehmen. Dafür musste die Westautobahn in Fahrtrichtung Wien vollständig gesperrt werden.

Der Verkehr wird ab dem Knoten St. Pölten über die S33 umgeleitet. Laut ersten Informationen dürften die Bergungsarbeiten und damit auch die Sperre noch mehrere Stunden andauern.