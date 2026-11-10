i NEOS-Landessprecherin Indra Collini stellt neues Pilotprojekt zum Schutz für Frauen vor NEOS Gewaltschutz NEOS wollen Gratis-Hotelzimmer für bedrohte Frauen Neuer NEOS-Vorstoß: Ein Pilotprojekt soll es gewaltbetroffenen Frauen ermöglichen, kostenlos und anonym in Hotels Schutz zu suchen. Von Elena Lick 10.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Hotelzimmer als Zufluchtsort vor Gewalt: Die NEOS Niederösterreich wollen mit einem Antrag im Landtag ein neues Schutzangebot für bedrohte Frauen auf den Weg bringen. Frauen in akuten Gewaltsituationen sollen künftig kostenlos und anonym in teilnehmenden Hotels unterkommen können.

Als Vorbild dient das steirische Projekt "CHECK-IN". Dieses ermöglicht Frauen, die von Gewalt betroffen sind, vorübergehend in einem Hotel Schutz zu suchen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hotel statt Frauenhaus

"Nicht jede Frau schafft es, sich unmittelbar an ein Frauenhaus zu wenden. Gerade in einer akuten Bedrohungssituation braucht es aber eine rasch erreichbare Alternative", erklärt NEOS-Landessprecherin Indra Collini.

Die Bilder des Tages i ?

Die Idee dahinter: Betroffene Frauen sollen unkompliziert ein teilnehmendes Hotel in ihrer Nähe aufsuchen können. Dies soll Frauen einen schnelleren, alternativen Rückzugsort bieten. Und auch die Hemmschwelle senken, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Professionelle Hilfe ist Pflicht

Ein Hotelzimmer allein reicht allerdings nicht aus. Die NEOS wollen, dass betroffene Frauen auch professionelle Unterstützung erhalten. Dazu gehören eine Erstberatung und eine Einschätzung der Gefährdungssituation. Bei Bedarf sollen die Frauen rasch an bestehende Schutz- und Beratungsstellen weitervermittelt werden.

"Ein Hotelzimmer allein ist noch kein Gewaltschutz. Es braucht fachkundige Beratung, eine Einschätzung des Risikos und einen verlässlichen Weg in weiterführende Hilfe", betont Collini.

Land soll Pilotprojekt starten

Mit ihrem Antrag wollen die NEOS erreichen, dass Niederösterreich gemeinsam mit Frauen- und Gewaltschutzeinrichtungen ein entsprechendes Pilotprojekt entwickelt.

Das Angebot soll bestehende Frauenhäuser nicht ersetzen, sondern eine zusätzliche Anlaufstelle in akuten Notsituationen schaffen. Ob und wann das Projekt umgesetzt wird, ist noch offen.