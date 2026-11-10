i Auf einem Bauernhof im Bezirk Amstetten sollen insgesamt 1.236 Schweine verendet sein. (Symbolfoto) iStock Schweine aßen sich gegenseitig 1.236 Schweine verendet – Bauer (30) angeklagt Was sich auf einem Bauernhof in Niederösterreich abgespielt haben soll, macht fassungslos. Nun beschäftigt sich die Justiz mit dem Fall. Von Österreich Heute 10.11.2026, 09:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Fall von mutmaßlicher Tierquälerei im Bezirk Amstetten sorgte im Sommer für Entsetzen. Auf einem Bauernhof waren Hunderte tote und verweste Schweine entdeckt worden. Nun hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten Anklage gegen den 30-jährigen Landwirt erhoben.

Laut Anklage soll der Mann seine Tiere von Jänner bis Juli 2026 nicht ausreichend mit Futter und Wasser versorgt haben. Insgesamt sollen dadurch 1.236 Schweine qualvoll verendet sein.

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Nachbarn bemerkten Verwesungsgeruch

Aufgeflogen war der Fall im August, nachdem sich Nachbarn über starken Verwesungsgeruch aus dem Stall beschwert hatten, berichtet der ORF. Die Polizei fuhr zum Hof, doch der Landwirt wollte die Beamten zunächst nicht hineinlassen.

Erst bei einem weiteren Besuch mit einer Amtstierärztin wurde das ganze Ausmaß sichtbar. Die Einsatzkräfte entdeckten rund 400 tote, teilweise bereits verweste Schweine. Weitere 88 Tiere waren noch am Leben und wurden auf andere Bauernhöfe gebracht.

Besonders erschütternd: Die Schweine sollen sich aus Futtermangel teilweise gegenseitig aufgefressen haben. In manchen Bereichen des Stalls wurden nur noch Knochen gefunden.

Bauer sprach von psychischen Problemen

Der 30-Jährige hatte den Betrieb alleine geführt, wohnte aber selbst nicht auf dem Hof. Bei seiner Einvernahme soll er angegeben haben, wegen psychischer Probleme mit der Arbeit überfordert gewesen zu sein.

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Ein tierärztliches Gutachten liegt bereits vor. Nun soll ein psychiatrisches Gutachten klären, ob der Mann zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war. Wann der Prozess beginnt, steht noch nicht fest. Der Hof wurde nach Bekanntwerden des Falls geschlossen.

Schon früher Schweine verendet

Der Betrieb war den Behörden bereits bekannt. Schon zuvor waren dort 55 Schweine wegen einer defekten Lüftungsanlage erstickt.

Warum die späteren Missstände monatelang unentdeckt blieben, sorgte im Sommer für Diskussionen. Die zuständigen Behörden wiesen den Vorwurf eines Versagens zurück. Nach dem früheren Vorfall habe es keine weiteren Auffälligkeiten gegeben. Für den angeklagten Landwirt gilt die Unschuldsvermutung.