i Nur keine Angst! Der Schlossgeist Poldi ist ein ganz Lieber und hat sich zu seinem Namenstag am 15.11. etwas ganz Besonderes für die jüngsten Gäste überlegt. Foto: Schloß Schönbrunn Mit Puppentheater & Führungen 5 Gründe für einen Familienausflug zu Poldis Fest Ein Schlossgeist lädt ein: Am 15. November feiert Poldi im Kindermuseum Schloss Schönbrunn seinen Namenstag. Warum sich der Ausflug mit Kindern lohnt. Von Irma Basagic 09.11.2026, 15:01 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Was machen wir am Sonntag mit den Kindern? Für den 15. November gibt es eine kaiserliche Antwort: Ab nach Schönbrunn! Schlossgeist Poldi feiert Namenstag und lädt die jüngsten Museumsgäste zum Mitfeiern ein.

Von 10 bis 17 Uhr steht im Kindermuseum Schloss Schönbrunn ein besonderes Programm auf dem Plan. Hier kommen fünf Gründe, warum du dir den Termin im Familienkalender vormerken solltest.

1 Ein Schlossgeist als Gastgeber Eine Einladung ins Schloss bekommt man schließlich nicht jeden Tag! Poldis Fest ist ein schöner Anlass, gemeinsam mit den Kindern das Kindermuseum zu entdecken.



Gerade für die Kleinen macht die Vorstellung, bei einem Schlossgeist zu Gast zu sein, den Museumsbesuch zu einem kleinen Abenteuer. Auch ein Erinnerungsfoto mit dem Gastgeber ist möglich: Poldi ist von 11 bis 17 Uhr im Kindermuseum unterwegs und freut sich auf ein gemeinsames Bild.

2 Der Kasperl feiert mit Auch der Kasperl schaut vorbei: Beim Puppentheater "Kasperl und die verschwundenen Mehlsäcke" können Kinder ab drei Jahren mitfiebern. Gespielt wird um 11.15 und 14.15 Uhr – ein fantastischer Programmpunkt für alle jungen Theaterfans!

3 Mit Schlossgeist Poldi auf Tour Gemeinsam mit Poldi und einem Guide gehen die Kinder auf Spurensuche und helfen, den Zauber rückgängig zu machen.



Führungen mit Schlossgeist Poldi richten sich an Kinder von drei bis sechs Jahren und starten um 10.30, 13.30 und 15.30 Uhr. Dauer: ca. 30 bis 35 Minuten.



Unser Tipp: Such dir vorab einen passenden Termin aus und plane den restlichen Besuch rundherum. Für die Führungen und das Puppentheater ist eine Reservierung erforderlich. Gerne kannst du eine Anfrage an [email protected] senden.

Die reservierten Karten sollten spätestens 15 Minuten vor Beginn abgeholt werden, andernfalls können diese bei Nachfrage weitervergeben werden. Poldi braucht Verstärkung! Dem schusseligen Schlossgeist ist ein Zauber missglückt: Teile seiner Einrichtung sind geschrumpft und im Kindermuseum verstreut.gehen die Kinder aufund helfen, den Zauber rückgängig zu machen.richten sich an Kinder von drei bis sechs Jahren und starten um 10.30, 13.30 und 15.30 Uhr. Dauer: ca. 30 bis 35 Minuten.Such dir vorab einen passenden Termin aus und plane den restlichen Besuch rundherum. Für die Führungen und das Puppentheater ist eine. Gerne kannst du eine Anfrage ansenden.Die reservierten Karten sollten spätestens 15 Minuten vor Beginn abgeholt werden, andernfalls können diese bei Nachfrage weitervergeben werden.

4 Hier können Kinder selbst in die Kaiserzeit eintauchen Wie haben Kaiserkinder gelebt? Womit wurde gespielt und wie deckte man eine kaiserliche Tafel? Im Kindermuseum lässt sich das spielerisch erkunden.



Alte Spielsachen ausprobieren, die geheime Fächersprache kennenlernen oder sich als Prinz und Prinzessin verkleiden: So wird aus Geschichte etwas, das Kinder selbst erleben können. Und wer weiß, vielleicht entdecken auch die Erwachsenen noch etwas Neues.

5 Das Festprogramm ist im Ticket inkludiert Praktisch für die Ausflugsplanung: Poldis Namenstagsfest ist im Museumseintritt inkludiert. Dazu kommt ein weiterer Vorteil für einen November-Sonntag: Gefeiert wird drinnen. Auch wenn draußen das Herbstwetter wenig Lust auf einen langen Spielplatzbesuch macht, gibt es hier gemeinsam etwas zu entdecken.

Dein Besuch auf einen Blick: Wann : Sonntag, 15. November 2026, von 10 bis 17 Uhr

: Sonntag, 15. November 2026, von 10 bis 17 Uhr Wo : Kindermuseum Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien

: Kindermuseum Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien Eintritt: Erwachsene und Kinder ab drei Jahren jeweils 12 Euro; das Festprogramm ist inkludiert.

Erwachsene und Kinder ab drei Jahren jeweils 12 Euro; das Festprogramm ist inkludiert. Wichtig: Für Puppentheater und Poldi-Führungen vorab reservieren. Anfragen an: [email protected] (Abholung: 15 Minuten vor Beginn)

Lust auf einen Sonntag mit Schlossgeist? Hier findest du alle Infos zu Poldis Namenstagsfest.