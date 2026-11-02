i Biosphere Katharina Gossow Die Crew steht Das Raumschiff BIOSPHERE startet mit voller Besatzung Am Freitag, 6. November, kehrt die Wiener Techno Legende zurück und hinter der Rückkehr steht eine Crew voller Leidenschaft. Von Advertorial Heute 02.11.2026, 11:13 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jedes große Event braucht ein starkes Team. Vor allem aber braucht es Leidenschaft, Engagement und die Liebe zur Musik. Genau das steckt hinter BIOSPHERE, die helfenden Hände und kreativen Köpfe, die die originale Rave DNA der 90er von Pitti Herzfeld mit den frischen Ideen der Next Generation verbinden und so eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft schlagen. Die Bridge Crew steht bereit, die Vorfreude ist riesig.

Dazu gehören auch zwei junge Talente, die schon sehnsüchtig auf ihren großen Moment warten. Raphael Warg und LĪVA haben den DJ Contest gewonnen und stehen am Freitag auf dem CYBERSPACE Floor, dem Artist Lab des Abends, das Nachwuchs und Szenegeschichte zusammenbringt. Als Mentor begleitet sie DJ Sdricci, ein Wiener Veteran der Szene, in Kooperation mit dem Archiv Dancemalschutz.

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Dazu gehören auch zwei junge Talente, die schon sehnsüchtig auf ihren großen Moment warten. Raphael Warg und LĪVA haben den DJ Contest gewonnen und stehen am Freitag auf dem CYBERSPACE Floor, dem Artist Lab des Abends, das Nachwuchs und Szenegeschichte zusammenbringt. Als Mentor begleitet sie DJ Sdricci, ein Wiener Veteran der Szene, in Kooperation mit dem Archiv Dancemalschutz.

Peter Herzfeld, Biosphere Katharina Gossow

Dazu kommen Szene Klassiker, die jeder Raver aus den 90ern kennt: Joro & Joabo, Elex Red und die Stimmen einer ganzen Generation, MC Mars und MC Spot. Tolaris vom Label Sorry Mom steht für den frischen Sound von heute.

Musik, Licht und Raum verschmelzen zu einem Gesamterlebnis. Dafür sorgen eine eigene Intro Show, Visuals von 4YOUREYE ProjectionArt, eine opulente Licht und Lasershow und das leistungsstarke Lambda Labs Soundsystem. Oder wie es die Veranstalter sagen: THE TECHNO SPIRIT OF 1997, als Gesamterlebnis neu remixed.

Wer dabei sein will, sollte sich beeilen, denn es gibt nur noch wenige Tickets. Das EXIL liegt nur einen kurzen Weg außerhalb Wiens und ist mit der Badner Bahn und mit dem Auto unkompliziert erreichbar.

BIOSPHERE, The Techno Spirit of 1997, Freitag, 6. November 2026, 22 bis 6 Uhr, Club EXIL, Marktstraße 13, Vösendorf.

Tickets und alle Infos zu den Artists findest du auf www.biosphere1997.com