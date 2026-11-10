i Festnahme in Ebreichsdorf Thomas Lenger / Monatsrevue Polizei in Ebreichsdorf Großeinsatz! Festnahme nach Überfall auf Postfiliale Nach einem Überfall auf eine Postfiliale läuft bei Ebreichsdorf ein Großeinsatz der Polizei. Es dürfte eine Festnahme gegeben haben. Von Victoria Carina Frühwirth 10.11.2026, 09:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarm nach einem Postüberfall im Burgenland! In Neufeld an der Leitha (Burgenland) an der Grenze zu NÖ wurde eine Postfiliale überfallen. Wenig später dürfte es im benachbarten Niederösterreich zu einem Zugriff der Polizei gekommen sein. Hier gab es mehrere Festnahmen im Zuge einer Alarmfahndung – diese dürften im Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl stehen.

Post-Mitarbeiter bedroht

Ein unbekannter Mann überfiel am frühen Dienstagvormittag eine Postfiliale, bedrohte Mitarbeiter mit einem waffenähnlichen Gegenstand und forderte Bargeld. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Anschließend ergriff der Täter die Flucht. Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Überfall auf Postfiliale i ?

Ersten Informationen zufolge sollen am Stadtrand von Ebreichsdorf (Bezirk Baden) mehrere Person festgenommen worden sein. Dort läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz.

Hintergründe noch unklar

Ob es sich bei der mutmaßlich festgenommenen Person tatsächlich um den Täter des Postüberfalls handelt, ist derzeit noch unklar. Derzeitiger Stand: Die Verdächtigen dürften im Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl stehen. Der Posträuber dürfte im Burgenland festgenommen worden sein.

Die Bilder des Tages i ?

Die Hintergründe des Überfalls und des Polizeieinsatzes sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Eine offizielle Bestätigung der Festnahme steht noch aus.