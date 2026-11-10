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Festnahme in Ebreichsdorf
Festnahme in Ebreichsdorf
Thomas Lenger / Monatsrevue
Polizei in Ebreichsdorf

Großeinsatz! Festnahme nach Überfall auf Postfiliale

Nach einem Überfall auf eine Postfiliale läuft bei Ebreichsdorf ein Großeinsatz der Polizei. Es dürfte eine Festnahme gegeben haben.
Von Victoria Carina Frühwirth
10.11.2026, 09:53
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Alarm nach einem Postüberfall im Burgenland! In Neufeld an der Leitha (Burgenland) an der Grenze zu NÖ wurde eine Postfiliale überfallen. Wenig später dürfte es im benachbarten Niederösterreich zu einem Zugriff der Polizei gekommen sein. Hier gab es mehrere Festnahmen im Zuge einer Alarmfahndung – diese dürften im Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl stehen.

Großalarm ausgelöst – Bewaffneter Überfall auf Post

Post-Mitarbeiter bedroht

Ein unbekannter Mann überfiel am frühen Dienstagvormittag eine Postfiliale, bedrohte Mitarbeiter mit einem waffenähnlichen Gegenstand und forderte Bargeld. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Anschließend ergriff der Täter die Flucht. Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein.

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Ersten Informationen zufolge sollen am Stadtrand von Ebreichsdorf (Bezirk Baden) mehrere Person festgenommen worden sein. Dort läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz.

Hintergründe noch unklar

Ob es sich bei der mutmaßlich festgenommenen Person tatsächlich um den Täter des Postüberfalls handelt, ist derzeit noch unklar. Derzeitiger Stand: Die Verdächtigen dürften im Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl stehen. Der Posträuber dürfte im Burgenland festgenommen worden sein.

Die Hintergründe des Überfalls und des Polizeieinsatzes sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Eine offizielle Bestätigung der Festnahme steht noch aus.

VF, Akt. 10.11.2026, 10:00, 10.11.2026, 09:53
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