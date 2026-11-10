i Der Überfall löste einen Großalarm aus (Symbolbild). MONATSREVUE Mitarbeiter bedroht Großalarm ausgelöst – Bewaffneter Überfall auf Post Alarm am Dienstagvormittag! Ein Unbekannter überfiel eine Postfiliale in Neufeld und bedrohte Mitarbeiter. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Von Österreich Heute 10.11.2026, 09:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz für die Polizei im Burgenland! Am frühen Dienstagvormittag kam es in einer Postfiliale in Neufeld (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zu einem Überfall. Ein bislang unbekannter Mann betrat die Filiale und forderte Geld.

Mitarbeiter mit Gegenstand bedroht

Laut Polizei soll der Täter die Mitarbeiter mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Ob es sich dabei tatsächlich um eine Waffe handelte, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde bei dem Überfall glücklicherweise niemand.

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Großfahndung nach flüchtigem Täter

Nach dem Überfall ergriff der Mann die Flucht. In welche Richtung er verschwand, ist bislang nicht bekannt.

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Die Polizei löste umgehend Großalarm aus. Im gesamten Bezirk Eisenstadt-Umgebung läuft derzeit eine Alarmfahndung. Ein Großaufgebot an Polizeibeamten sucht nach dem Verdächtigen.