Großalarm ausgelöst – Bewaffneter Überfall auf Post

Großeinsatz für die Polizei im Burgenland! Am frühen Dienstagvormittag kam es in einer Postfiliale in Neufeld (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zu einem Überfall. Ein bislang unbekannter Mann betrat die Filiale und forderte Geld.
Laut Polizei soll der Täter die Mitarbeiter mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Ob es sich dabei tatsächlich um eine Waffe handelte, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde bei dem Überfall glücklicherweise niemand.
Nach dem Überfall ergriff der Mann die Flucht. In welche Richtung er verschwand, ist bislang nicht bekannt.
Die Polizei löste umgehend Großalarm aus. Im gesamten Bezirk Eisenstadt-Umgebung läuft derzeit eine Alarmfahndung. Ein Großaufgebot an Polizeibeamten sucht nach dem Verdächtigen.