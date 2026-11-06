i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Einsatz im Bezirk Mattersburg Zwei Straßen nach schwerem Crash komplett gesperrt Bei einem Verkehrsunfall in Pöttsching wurde am Donnerstagabend ein 82-Jähriger verletzt. Zwei Straßen mussten knapp eine Stunde gesperrt werden. Von André Wilding 06.11.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Unfall mit zwei Autos sorgte am Donnerstagabend in Pöttsching im Bezirk Mattersburg für einen Einsatz. Gegen 19.15 Uhr krachten im Kreuzungsbereich der Landesstraßen L221 und L219 zwei Fahrzeuge zusammen. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar.

82-Jähriger musste ins Spital

Bei dem Unfall erlitt ein 82-jähriger Österreicher Verletzungen unbestimmten Grades. Der Mann wurde nach dem Crash ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

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Der zweite beteiligte Autofahrer, ein 43-jähriger Ungar, kam hingegen ohne Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Straßen fast eine Stunde gesperrt

Die Polizei führte bei beiden Lenkern einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis fiel jeweils negativ aus. Alkohol spielte demnach bei keinem der beiden Autofahrer eine nachgewiesene Rolle.

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Wegen des Unfalls mussten die L221 und die L219 im betroffenen Bereich für den Verkehr gesperrt werden. Von 19.20 Uhr bis 20.15 Uhr war dort kein Durchkommen. Nach knapp einer Stunde konnten die Straßen wieder freigegeben werden.