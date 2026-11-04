Auto kracht in Omnibus und geht in Flammen auf

Auf der S4 Höhe Bad Sauerbrunn in Fahrtrichtung Wiener Neustadt kam es am Dienstag gegen 00.45 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Omnibus.
Dabei bemerkte die 52-jährige österreichische Omnibuslenkerin bei der Abfahrt Bad Sauerbrunn auf der S4 einen starken Schub von hinten auf den Omnibus.
Als sie in den Rückspiegel sah, konnte sie aufsteigenden Rauch und Flüssigkeiten auf der Fahrbahn erkennen.
Daher hielt sie den Omnibus an und erkannte beim Aussteigen, dass ein Auto in das Heck des Omnibusses gefahren ist und der Pkw rasch in Flammen aufging.
Die hinzugerufenen Feuerwehren (FF Mattersburg, FF Neudörfl und FF Bad Sauerbrunn) löschten das in Vollbrand stehende Fahrzeug.
Die unbekannte Lenkerin des Fahrzeugs wurde, mittels Rettungsdienstes, mit Verletzungen unbestimmten Grades, in das Krankenhaus Wiener Neustadt verbracht. Ein durchgeführter Alkotest bei der Omnibuslenkerin verlief negativ.
Bei der unbekannten Pkw-Lenkerin konnte aufgrund der Verletzungen kein Alkotest durchgeführt werden. Die S4 war während des Einsatzes bis 04:15 Uhr in diesem Bereich gesperrt.