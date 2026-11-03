i Die Polizei rückte mit mehr als einem Dutzend Beamten an. iStock / Getty Images (Symbolbild) Attacke mit Pfefferspray Rauswurf von Halloween-Party – Rache war schmerzhaft Eine Halloween-Party in Oberwart eskalierte: Ein 26-Jähriger soll Gäste belästigt und mit Pfefferspray attackiert haben. Dann kam es zur Prügelei. Von Österreich Heute 03.11.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hunderte Menschen wollten in der Halloween-Nacht in der "Horror Hall" in Oberwart (Bgld.) ausgelassen feiern. Doch kurz nach Mitternacht kippte die Stimmung. Ein 26-jähriger Ukrainer sorgte für Aufregung, wurde aus der Halle geworfen und kehrte mit Pfefferspray zurück.

Junge Frauen sollen belästigt worden sein

Der Mann war laut Zeugen zunächst durch aufdringliches Verhalten aufgefallen. Er soll im Gedränge mehrere Gäste angepöbelt haben. Vor allem junge Frauen fühlten sich offenbar belästigt, wie die "Kronen Zeitung" berichtet.

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Als der 26-Jährige immer zudringlicher wurde, griffen die Security-Mitarbeiter ein und warfen ihn aus der zur "Horror Hall" umbenannten Messehalle. Doch damit war die Sache nicht vorbei.

26-Jähriger kam mit Fahrrad zurück

Wenig später tauchte der Mann erneut auf. "Der Mann kam auf einem Fahrrad retour, das er nach dem Absteigen bei der Mauer zur Seite warf und schnellen Schrittes zum Disco-Fest marschierte", schilderten danach Beobachter in der "Kronen Zeitung".

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Dann eskalierte die Situation: Der 26-Jährige mischte sich unter die Partygäste, zog plötzlich einen Pfefferspray und sprühte damit um sich. Besucher wurden von der Attacke überrascht.

Gäste gingen auf Angreifer los

Mehrere Partygäste versuchten daraufhin, den Mann zu stoppen. Im Getümmel setzten sich etliche Besucher zur Wehr und gingen auf den 26-Jährigen los.

Die Polizei rückte mit mehr als einem Dutzend Beamten an. Auch mehrere Rettungsteams standen im Einsatz. Der 26-jährige Ukrainer erlitt schwere Verletzungen und wurde in die Klinik Oberwart eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Vorfällen laufen.