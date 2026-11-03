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Unbekannte Täter sind in ein Waffengeschäft im Bezirk Mattersburg eingebrochen.
Unbekannte Täter sind in ein Waffengeschäft im Bezirk Mattersburg eingebrochen.
istock (Symbolbild)
Polizei ermittelt

Einbruch in Waffengeschäft – Täter auf der Flucht

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Waffengeschäft im Bezirk Mattersburg und stahlen mehrere hochpreisige Gegenstände
Von André Wilding
03.11.2026, 09:12
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Mitten in der Nacht schlugen unbekannte Einbrecher in einem Waffengeschäft zu. Dabei gingen sie gezielt vor: Aus dem Verkaufsraum verschwanden hochpreisige Schalldämpfer sowie Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräte.

Die Tat ereignete sich am Montag gegen 1.20 Uhr. Um in das Geschäft zu gelangen, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt über ein Fenster.

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Vier versperrte Vitrinen aufgebrochen

Im Verkaufsraum machten sich die Einbrecher anschließend an mehreren versperrten Vitrinen zu schaffen. Insgesamt vier davon wurden gewaltsam geöffnet.

Aus den Schaukästen entwendeten die Täter gezielt teure Ausrüstungsgegenstände. Neben Schalldämpfern ließen sie auch Geräte für die Wärmebild- und Nachtsichttechnik mitgehen.

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Polizei ermittelt nach Einbruch

Wie hoch der Schaden durch den Einbruch und die gestohlenen Waren ausfällt, steht derzeit noch nicht fest.

Auch die Identität der Täter ist noch ungeklärt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

wil, 03.11.2026, 09:12
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