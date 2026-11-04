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Spur der Verwüstung

Vereinshaus demoliert – Klub macht Tätern Angebot

Unbekannte Vandalen haben beim SC Edelstal im Burgenland gewütet. Sie beschädigten das Vereinshaus und hinterließen eine Spur der Verwüstung.
Von Newsdesk Heute
04.11.2026, 17:00
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Böse Überraschung für den SC Edelstal im Bezirk Neusiedl am See: Unbekannte haben sich in der Nacht auf Dienstag am Vereinshaus zu schaffen gemacht und erhebliche Verwüstungen hinterlassen.

Die Täter schlugen eine Glasscheibe der Tür ein, kippten Tische und Bänke um und hinterließen Müll. Auch der Außenbereich blieb nicht verschont: Dort wurden Lebensmittel verteilt. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

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Verein gibt Tätern eine Chance

Der Fußballverein macht seinem Ärger in den sozialen Medien Luft: "Diese unnötigen und mutwilligen Beschädigungen und Verwüstungen sind nicht zu tolerieren. Neben dem Ärger verursacht dieser Vandalenakt zusätzlichen Aufwand, Schwierigkeiten und Kosten".

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Dennoch bietet der Verein den Verantwortlichen die Möglichkeit, sich zu melden: "Dennoch möchten wir den Verursachern die Möglichkeit geben, sich bei uns zu melden und sich für ihr Verhalten zu entschuldigen, um so weitere unangenehme Konsequenzen zu vermeiden!"

Wer hinter den Verwüstungen steckt, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

red, 04.11.2026, 17:00
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Sachbeschädigung Vandalismus Skandal

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