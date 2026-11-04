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Das Auto wurde stark beschädigt.
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FF Bad Sauerbrunn
Schwere Verletzungen

Pkw krachte auf Bus – Auto stand in Vollbrand

Ein schwerer Auffahrunfall auf der S4 bei Bad Sauerbrunn endete dramatisch: Ein Pkw ging nach dem Crash mit einem Bus in Vollbrand auf.
Von Österreich Heute
04.11.2026, 10:49
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Schwerer Unfall auf der S4 bei Bad Sauerbrunn: Ein Pkw krachte in der Nacht auf Mittwoch auf einen Bus und ging anschließend in Flammen auf. Eine Person wurde schwer verletzt.

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Dramatische Szenen auf der Schnellstraße S4 im Burgenland: In der Nacht auf Mittwoch kam es bei Bad Sauerbrunn zu einem schweren Auffahrunfall. Ein Pkw prallte auf einen Bus und geriet in weiterer Folge in Brand.

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Bus und Auto beschädigt

Um 00:44 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand. Auch der Bus wurde bei dem Unfall beschädigt – sein Heck wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Schwere Verletzungen erlitten

Eine Person erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte sie in den Schockraum des Krankenhauses Wiener Neustadt.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und transportierte das ausgebrannte Fahrzeug ab. Im Einsatz standen die Feuerwehren Bad Sauerbrunn, Mattersburg und Neudörfl. Warum es zu dem Auffahrunfall gekommen war, ist noch unklar.

red, 04.11.2026, 10:49
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