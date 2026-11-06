i Bis zum Jahr 2026 tätigte das Opfer 30 Überweisungen mit einer Gesamtsumme im mittleren fünfstelligen Eurobereich. iStock (Symbolbild) 30 Überweisungen Österreicher will Geld vermehren – jetzt ist alles weg Ein 54-Jähriger wollte sein Geld im Internet vermehren. Statt großer Gewinne verlor er durch einen falschen Anlageberater mehrere Zehntausend Euro. Von André Wilding 06.11.2026, 09:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 54-jähriger Österreicher erstattete Anzeige wegen eines schweren Internet-Anlagebetruges. Dabei gab das Opfer an, dass er im Jahr 2023 auf eine Internetseite aufmerksam wurde und durch diese der Kontakt mit dem unbekannten Täter entstand.

Der unbekannte Täter stellte sich als Anlageberater vor und es kam seitens des Opfers immer wieder zu Überweisungen von Geldbeträgen auf unterschiedliche Konten nach Deutschland, Schweiz oder England.

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30 Überweisungen

Die weitere Kontaktaufnahme erfolgte ausschließlich durch Nachrichten und Telefonate via WhatsApp. Bis zum Jahr 2026 tätigte das Opfer insgesamt 30 Überweisungen mit einer Gesamtsumme im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Zwischenzeitlich wollte das Opfer Teile seines angeblichen Gewinns ausbezahlt haben. Dabei forderte der Täter ihn auf, eine weitere Einzahlung zu tätigen, um Teile des Gewinns ausbezahlen zu können.

Das Opfer führte die Überweisung durch, jedoch kam es zu keiner Auszahlung an ihn. Da es nie zu einer Auszahlung des angeblichen Gewinns kam, erstattete das Opfer letztendlich die Anzeige bei der Polizei.

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Warnsignale

- Unlizenzierte Plattformen: Der Anbieter besitzt keine gültige Lizenz einer anerkannten Finanzaufsichtsbehörde (z.B. BaFin, FCA, FINMA). Oft fehlt auch ein Impressum oder klare Unternehmensangaben.

- Unrealistische Gewinnversprechen: Es wird mit extrem hohen, schnellen und angeblich "risikofreien" Gewinnen geworben – ein klares Warnsignal.

- Unprofessioneller oder überfreundlicher Kontakt: Die "Berater" wirken anfangs kompetent und hilfsbereit, werden aber bei kritischen Fragen ausweichend oder aggressiv.

- Starke Drängung zur Einzahlung: Anleger werden nach der Registrierung schnell kontaktiert (oft telefonisch oder per E-Mail) und unter Druck gesetzt, Geld zu investieren.

- Scheinbare Erfolge im Dashboard: Das Benutzerkonto zeigt wachsende Gewinne, obwohl in Wirklichkeit kein echter Handel stattfindet. Diese Zahlen sind oft manipuliert oder frei erfunden.

– Probleme bei Auszahlungen: Anfragen zur Auszahlung werden ignoriert, verzögert oder mit immer neuen Gebühren und Bedingungen verbunden.