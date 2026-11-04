i Ein 54-Jähriger fiel auf eine falsche Bankmitarbeiterin herein. Kurz darauf wurden ohne sein Wissen zwei hohe Geldbeträge überwiesen. (Symbolbild) istock Fünfstellige Summe futsch Ein Klick auf WhatsApp-Link wird Mann zum Verhängnis Ein 54-Jähriger fiel auf eine falsche Bankmitarbeiterin herein. Kurz darauf wurden ohne sein Wissen zwei hohe Geldbeträge überwiesen. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 19:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein vermeintlicher Anruf seiner Bank wurde einem 54-jährigen Österreicher zum Verhängnis. Betrüger brachten den Mann dazu, eine App auf seinem Handy zu installieren. Kurz darauf fehlten hohe Geldbeträge auf seinem Konto.

Die Masche begann mit einem Anruf von einer unbekannten Nummer. Eine Frau gab sich als Bankmitarbeiterin aus und forderte den 54-Jährigen auf, eine Überweisung im hohen vierstelligen Bereich in ein EU-Land zu bestätigen.

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Der Mann wurde misstrauisch und verweigerte die Freigabe, da er selbst keine Überweisung veranlasst hatte. Daraufhin erklärte die Anruferin, dass offenbar ein Betrugsversuch vorliege. Um weitere Vorfälle zu verhindern, schickte sie ihm über WhatsApp einen Link zu einer App, die der 54-Jährige anschließend installierte.

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Zwei Überweisungen ohne Zustimmung

Als der Mann am nächsten Tag seine Bank aufsuchte, folgte die böse Überraschung: Ihm wurden zwei Überweisungsbestätigungen über jeweils einen niedrigen fünfstelligen Betrag ausgehändigt. Beide Transaktionen waren ohne sein Wissen erfolgt.

Außerdem war eine zusätzliche Bankomatkarte auf seinen Namen angefordert worden, obwohl er diese nie bestellt hatte. Der 54-Jährige erstattete Anzeige wegen schweren Betrugs. Die Ermittlungen laufen.