i Der Wasserstand ist deutlich niedriger, als die Prognosen im Sommer erwarten ließen. (Archivfoto) zVg Alarmierende Zahlen Neusiedler See: Nur noch 2 Zentimeter bis Rekordtief Der Wasserstand des Neusiedler Sees sinkt stärker als erwartet. Neue Zahlen zeigen, wie ernst die Lage ist. Von Österreich Heute 09.11.2026, 12:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Lage am Neusiedler See spitzt sich zu. Am Sonntag, 8. November, lag der Wasserstand bei nur noch 114,89 Metern über Adria. Damit fehlen gerade einmal zwei Zentimeter auf den historischen Tiefststand vom Oktober 2022.

Besonders alarmierend: Der See hat deutlich mehr Wasser verloren, als noch im Sommer vorhergesagt wurde.

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Prognosen lagen deutlich daneben

Wie stark der See tatsächlich Wasser verliert, überraschte selbst die Experten. Im Juli rechneten sie für Anfang November noch mit einem deutlich höheren Wasserstand. Tatsächlich lag der Pegel dann rund 21 Zentimeter unter der Prognose, berichtet der "Kurier".

Schon zuvor mussten die Erwartungen mehrmals nach unten korrigiert werden. Allein zwischen März und Juli war der Wasserstand um rund 24 Zentimeter gesunken.

Wohin verschwindet das Wasser?

Viel Wasser geht durch Verdunstung verloren. Doch nicht nur die Sonne lässt den See schrumpfen. Auch das Schilf rundherum entzieht dem Boden Wasser und gibt es an die Luft ab. Wie viel Wasser dadurch verloren geht, ist noch unklar.

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Das Forschungsprojekt "VeSchN" untersuchen deshalb bis 2028, welche Rolle das Schilf und das Wetterspielen. Auch die steigenden Temperaturen könnten den Wasserverlust verstärken. Zwischen 1976 und 2022 hat sich das Wasser des Sees um 1,9 Grad erwärmt.

Kann weniger Schilf helfen?

Die Forscher prüfen auch, ob es helfen würde, das Schilf rund um den See zu schneiden. Dadurch könnte zunächst weniger Wasser verloren gehen. Allerdings wächst das Schilf wieder nach. Langfristig würde die Maßnahme daher wohl nur wenig bringen.

Jetzt kommt es auf den Winter an

Ob sich der Neusiedler See wieder erholen kann, hängt stark von den kommenden Monaten ab. Regen und Schnee im Winter können die Wasserverluste des Sommers zumindest teilweise ausgleichen.

Bleiben die Niederschläge aber über mehrere Winter hinweg aus, könnten Teile des Seebeckens austrocknen. Davor warnt auch der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel.