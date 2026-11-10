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Zita lässt sich nicht unterkriegen. Trotz schwieriger Brüche kämpft sich die Adlerdame zurück
Zita lässt sich nicht unterkriegen. Trotz schwieriger Brüche kämpft sich die Adlerdame zurück
Adlerwarte Kreuzenstein
Pechvogel bekommt jetzt Physio

Bruchpilotin! Adler-Dame "Zita" brach sich beide Beine

Nach einem Zusammenstoß mit einem Windrad kämpft sich Kaiseradler-Dame "Zita" mühsam zurück ins Leben. Jetzt bekommt sie Physiotherapie.
Von Niederösterreich Heute
10.11.2026, 12:24
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Die majestätische Kaiseradler-Dame "Zita" (benannt nach Österreichs letzter Kaiserin) wurde vor Kurzem von einem Jäger völlig entkräftet und schwer verletzt in einem Waldstück bei Niederfellabrunn (Bezirk Korneuburg) gefunden. Der streng geschützte Greifvogel dürfte mit einem Windrad kollidiert sein, hatte komplizierte Brüchen an beiden Beinen und war völlig abgemagert.

Das große Glück des Pechvogels: Ihr Finder war selbst einmal Falkner und brachte den Vogel zur Adlerwarte Kreuzenstein, dort wird die tapfere Bruchpilotin seither mit großem Aufwand aufgepäppelt.

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In einer mehrstündigen Operation konnten die gebrochenen Knochen mit Bohrdrähten stabilisiert werden. Aber weil eine Sehne nicht geflickt werden konnte, ist unklar ob Zita jemals wieder greifen, geschweige denn fliegen kann. Dennoch denkt die tapfere Adler-Dame nicht ans Aufgeben und begann bereits mit einer der Physiotherapie. Noch steht Zita auf zittrigen Beinen. Doch ihre Retter hoffen, dass sie eines Tages wieder zu herrlichen Höhenflügen ansetzt.

red, 10.11.2026, 12:24
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