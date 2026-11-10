i Gemeinderätin Sabine Keri und Landesparteiobmann Markus Figl bringen ein umfassendes Prüfersuchen ein. Denise Auer Kosten um 71 Prozent gestiegen Fragwürdige Geschäfte? ÖVP nimmt Kinderhilfe ins Visier Die Wiener ÖVP erhebt schwere Vorwürfe gegen die Kinder- und Jugendhilfe. Im Fokus stehen mögliche Verflechtungen und mangelnde Kontrollen. Von Yvonne Mresch 10.11.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hohe Mieten, fehlendes Fachpersonal und mögliche familiäre Verbindungen: Bei der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) sieht die ÖVP dringenden Aufklärungsbedarf. Landesparteiobmann Markus Figl und Familiensprecherin Sabine Keri wollen deshalb den Stadtrechnungshof einschalten.

Besonders im Visier stehen die privaten Betreuungsorganisationen "OASE" und "Homebase", die im Auftrag der Stadt schutzbedürftige Kinder und Jugendliche betreuen. Die zentrale Frage: Wird das öffentliche Geld tatsächlich für die bestmögliche Betreuung der Kinder eingesetzt?

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Millionen mehr – aber kaum mehr Kinder

Ein Blick auf die Zahlen zeigt einen deutlichen Anstieg der Ausgaben. Während 2021 noch 1.276 Kinder und Jugendliche in privaten sozialpädagogischen Einrichtungen betreut wurden, waren es 2025 insgesamt 1.401. Das sind knapp zehn Prozent mehr. Die Kosten sind im selben Zeitraum allerdings um rund 71 Prozent gestiegen – von 112,9 auf 192,5 Millionen Euro.

Besonders ins Geld gehen sogenannte Einzelwohnprojekte für Kinder und Jugendliche mit hohem Betreuungsbedarf. Hier zahlt die Stadt laut einer Anfragebeantwortung zwischen 804,03 und 1.675,13 Euro pro Kind und Tag. Im teuersten Fall macht das rund 50.000 Euro im Monat aus.

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10.000 Euro Miete – für vier betreute Kinder

Für Aufsehen sorgt vor allem der Fall "OASE". Schon im Jänner 2026 hatte der Stadtrechnungshof bei einer Einrichtung der Organisation mehrere Auffälligkeiten festgestellt. So wurden für ein Einfamilienhaus in der Donaustadt monatlich rund 10.000 Euro inklusive Betriebskosten angesetzt. Dort wurden lediglich vier Minderjährige betreut. Die Prüfer hielten die Wohnkosten für "viel zu hoch".

Doch nicht nur die Miete sorgte für Kritik. Der vereinbarte Tagsatz von 770,45 Euro wurde auf Basis eines Fachpersonalanteils von mindestens 80 Prozent kalkuliert. Tatsächlich erreichte die Einrichtung zwischen 2022 und 2024 laut Prüfbericht nicht einmal die gesetzlich vorgeschriebene Mindestquote von 50 Prozent. Eine entsprechende Kürzung des Tagsatzes oder Rückforderung war dennoch nicht vorgesehen.

Familiengeschäfte? ÖVP will Antworten

Brisant sind auch die Eigentumsverhältnisse. Laut Recherchen der Wiener ÖVP gehören sechs von sieben "OASE"-Standorten einer Privatstiftung beziehungsweise Familienmitgliedern aus dem Umfeld des Mitbegründers Raed Zakeri.

Die Volkspartei will nun wissen, zu welchen Preisen die Immobilien an die Betreuungsorganisation vermietet werden und ob dabei mögliche Interessenkonflikte bestehen. Auch frühere familiäre Verbindungen zwischen Verantwortlichen der "OASE" und der MA 11 sollen untersucht werden.

Die Stadt wies den Verdacht eines sogenannten In-Sich-Geschäfts in einer früheren Anfragebeantwortung zurück: "Aus Sicht der MA 11 liegt kein Insichgeschäft vor. Es handelt sich um unterschiedliche Organisationen mit unterschiedlichen Geschäftsführern."

Auch junger Verein wirft Fragen auf

Ebenfalls unter die Lupe genommen werden soll der Verein "Homebase". Dieser wurde erst 2024/2025 gegründet und betreute im April 2026 bereits zehn Minderjährige in Einzelwohnprojekten. Das war die Hälfte aller damals bestehenden 20 Einzelwohnprojekte in Wien.

Die ÖVP fragt sich, wie der junge Verein innerhalb so kurzer Zeit derart viele Betreuungsverträge erhalten konnte. Dazu kommen mögliche familiäre Verbindungen: Der Vater des "Homebase"-Geschäftsführers soll als Personalvertreter bei der MA 11 tätig sein.

Für zusätzlichen Wirbel sorgt ein Fall, über den auch "Heute" berichtete: Bei der Übernahme eines traumatisierten Mädchens durch "Homebase" soll es zu pädagogischem Fehlverhalten gekommen sein. Die Vorwürfe sollen nun ebenfalls unter die Lupe genommen werden. Ob tatsächlich Fehler passiert sind, ist bislang nicht geklärt.

ÖVP-Chef: Geld darf nicht versickern

Für ÖVP-Landesparteiobmann Markus Figl sind die Fälle Teil eines größeren Problems. Er verweist auf überlastete Krisenzentren, fehlende Pflegeeltern und eine zunehmend schwierige Sicherheitslage in Wohngemeinschaften: "Gerade in Zeiten von massiv begrenzten Ressourcen ist es inakzeptabel, wenn das dringend benötigte Geld nicht bei den Kindern ankommt, sondern in dubiosen Kanälen versickert", kritisiert Figl.

Auch Familiensprecherin Sabine Keri findet deutliche Worte: "Wir lassen nicht zu, dass in diesem hochsensiblen Bereich, wo sehr viel Budget ausgegeben wird, das Kindeswohl zu einem Geschäft degradiert wird, bei dem gute Beziehungen in die MA 11 eine große Rolle spielen."

Jetzt ist Stadtrechnungshof am Zug

Mit dem Prüfersuchen will die Wiener ÖVP Licht in die Verträge und Geldflüsse bringen. Untersucht werden sollen unter anderem die Vergabe von Betreuungsaufträgen, die Berechnung der Tagsätze, Mietverhältnisse, mögliche Interessenkonflikte und die Qualität der Betreuung. Auch die MA 11 selbst soll auf den Prüfstand: Hat die Behörde genau genug hingesehen und ausreichend kontrolliert, wofür die Millionen ausgegeben werden? Die ÖVP fordert neben der umfassenden Prüfung auch eine Neuaufstellung der Kinder- und Jugendhilfe.