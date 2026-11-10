i Die Stadt hat der Arena Wien die Förderungen für 2027 komplett gestrichen. Helmut Graf Stadt streicht Förderung Millionen für Eventhalle – kein Geld für Wiener Arena Ausgerechnet im Jahr ihres 50-jährigen Bestehens erhält die Arena Wien eine Hiobsbotschaft: Die Stadt streicht ab 2027 die gesamte Förderung. Von Wien Heute 10.11.2026, 10:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Sparkurs der Stadt Wien trifft nun auch eine der bekanntesten Kulturinstitutionen der Bundeshauptstadt. Wie "MeinBezirk" berichtet, verliert die Arena Wien in der Landstraße ab 2027 ihre jährliche Förderung durch die MA 13 (Bildung und Jugend). Insgesamt geht es um 259.000 Euro.

Für die Betreiber ist die Entscheidung ein Schock. Und das ausgerechnet im Jubiläumsjahr: Die Arena feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Laurenz Platzer, stellvertretender Obmann des Trägervereins, bezeichnet die Streichung gegenüber "MeinBezirk" als "Katastrophe".

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Proberäume und Konzerthalle vor dem Aus

Die Folgen könnten weitreichend sein. Laut Platzer müssten die acht Proberäume geschlossen werden. Auch der Trakt mit dem Klubraum "DreiRaum" sowie die "Kleine Halle" könnten gesperrt werden. Gerade diese Räumlichkeiten gelten als wichtige Sprungbretter für junge Musiker. Bands wie Wanda und Bilderbuch haben hier ihre ersten Schritte gemacht.

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Für 2027 sind bereits 240 Konzerte geplant, davon 130 im nicht kommerziellen Bereich. Dazu kommen kostenlose Schulführungen, Benefizkonzerte, Workshops, Familienveranstaltungen und Ausstellungen. All diese Gratisangebote müssten laut Platzer "sofort abgesagt" werden. Welche Auswirkungen die Kürzungen auf die rund 70 Mitarbeiter haben werden, sei derzeit noch nicht abschätzbar.

Stadt Wien verteidigt Förderstopp

Die zuständige MA 13 und das Büro von Bildungsstadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) bestätigen die Streichung. Begründet wird die Entscheidung mit der angespannten Budgetsituation. Der Spardruck erfordere eine "klare Prioritätensetzung". Künftig wolle man sich auf die Absicherung der ganzjährigen Kinder- und Jugendarbeit konzentrieren, um jungen Menschen in ganz Wien weiterhin Anlaufstellen bieten zu können.

Die Arena Wien sei als Veranstaltungsort von den Maßnahmen nicht betroffen, heißt es seitens der Stadt. Eine Einschätzung, die Platzer nicht teilt: "Wer uns als reinen Veranstaltungsort versteht, hat sich mit unserer Geschichte und unserem Wirken nicht weiter beschäftigt."

Grüne empört – Millionen für neue Eventhalle

Scharfe Kritik kommt von den Wiener Grünen. Sie werfen der SPÖ-Neos-Stadtregierung vor, bei der alternativen Kulturszene zu sparen, während gleichzeitig Hunderte Millionen Euro für eine neue Eventhalle in St. Marx bereitgestellt werden.

„Die Arena Wien ist eine unersetzbare Institution für Kunst und Subkultur und weit mehr als ein reiner Veranstaltungsort. Sie ist ein hart erkämpfter kultureller Freiraum, der Menschen zusammenbringt und seit 50 Jahren die kulturelle Identität unserer Stadt mitprägt. Dass die rot-pinke Stadtregierung diesen für die Wienerinnen und Wiener so wichtigen Ort mit ihren Kürzungen gefährdet zeigt, dass SPÖ und Neos ihren kulturpolitischen Kompass verloren haben”, kritisiert Grünen-Chefin Judith Pühringer.

Betreiber fürchten persönliche Haftung

Besonders brisant ist für die Opposition der Vergleich mit der geplanten Mega-Eventhalle in St. Marx. "Schon die Räumung von St. Marx zugunsten einer Mega-Eventhalle, für die die Stadt 215 Millionen Euro bereitstellt, war nicht nachvollziehbar. Dass man nun offenbar bereit ist, auch noch die etablierte Arena aufs Spiel zu setzen, macht viele Menschen im Bezirk und in ganz Wien fassungslos”, erklärt die grüne Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Siegrid Widhalm.

Für den Trägerverein könnte die Entscheidung auch finanziell dramatische Konsequenzen haben. Zahlreiche Konzerte für 2027 sind bereits vertraglich fixiert. Sollten diese abgesagt werden müssen, drohen laut Platzer Ausfallzahlungen und Gagenforderungen in einem hohen sechsstelligen Bereich. Im schlimmsten Fall könnten gewählte Vereinsorgane dafür persönlich haften, befürchtet der Obfrau-Stellvertreter.

Bezirkschef hofft auf Lösung

Dabei musste die Arena bereits heuer sparen: 2026 wurde die Förderung um rund 30.000 Euro beziehungsweise zehn Prozent reduziert. Geplante Projekte im Bereich der Jugendkultur konnten deshalb laut Betreibern nicht umgesetzt werden.

Unterstützung erhält die Arena auch von Landstraßes Bezirksvorsteher Erich Hohenberger (SPÖ). Er bezeichnet die Institution als "unverzichtbaren Bestandteil der Wiener Kultur- und Musikszene". Hohenberger zeigt zwar Verständnis für notwendige Einsparungen, hält die komplette Streichung aber für eine "Katastrophe". Er stehe bereits mit Vizebürgermeisterin Emmerling in Kontakt und hoffe auf eine tragfähige Lösung. Die Betreiber selbst warten hingegen noch auf eine Antwort auf ihr Gesprächsangebot.