i Bundespräsident Alexander Van der Bellen brachte zu seiner Rede beim Weltklimagipfel eine flsche österreichischen Quellwassers mit. APA-Images / AFP / OZAN KOSE "Machen unsere Heimat kaputt" Van der Bellen packt Wasserflasche aus – und warnt Welt Mit einer Flasche Wasser will Bundespräsident Van der Bellen beim Weltklimagipfel aufrütteln. In seiner Rede fordert er mehr Tempo beim Klimaschutz. Von Angela Sellner 11.11.2026, 16:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ungewöhnlicher Auftritt von Alexander Van der Bellen beim Weltklimagipfel COP31 in Antalya (Türkei). Der Bundespräsident brachte für seine Rede am 11. November eine Botschaft zum Anfassen mit. Mit einer Flasche österreichischen Quellwassers führte er den Staats- und Regierungschefs vor Augen, welch dramatische Auswirkungen der Klimawandel mit sich bringt.

"Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Eine Flasche mit Wasser", so VdB einleitend. Was vielleicht banal erscheine, sei in Wahrheit etwas "sehr, sehr Wertvolles".

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"Wasser plötzlich knapp"

Denn selbst im wasserreichen Österreich sind die Folgen des Klimawandels laut Van der Bellen längst angekommen. Zwar sei die Trinkwasserversorgung weiterhin recht sicher, doch der vergangene Hitzesommer habe gezeigt, wie schnell sich die Lage ändern könne.

"An manchen Orten wurde das Wasser letzten Sommer knapp", warnt das Staatsoberhaupt. Dürre und Ernteausfälle hätten deutlich gemacht, dass sauberes Wasser keine Selbstverständlichkeit sei.

Andere Regionen der Welt seien noch wesentlich stärker betroffen. Van der Bellen verweist auf verheerende Dürren in Lateinamerika, Afrika und Asien sowie auf eine katastrophale Sturzflut in Nepal.

Das sich rasant verändernde Klima gefährde den Boden unter unseren Füßen. Es gefährde unsere Heimat, so Van der Bellen.

"Machen Heimat kaputt"

Beim Thema Heimat wird der Bundespräsident besonders eindringlich. "Egal, woher man kommt – wir lieben unsere Heimat." Österreich zum Beispiel stehe für schneebedeckte Berge, klare Seen, weiße Weihnachten. Doch genau diese vertraute Welt sei in Gefahr.

"Mit der Nutzung fossiler Brennstoffe machen wir genau das kaputt, was uns so lieb und teuer ist", sagt VdB: "Unsere Erde. Unsere Heimat."

"Europäische Gletscher schmelzen. Unwiederbringlich. Der Meeresspiegel steigt. Tiere finden keinen Platz mehr zum Leben", mahnt er.

"Weg mit den Ausreden!"

Österreich Staatsoberhaupt knöpft sich auch das Polit-Hick-Hack vor: "Hören wir auf, darüber zu streiten, ob Windräder schick aussehen oder nicht."

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Stattdessen fordert er mehr Tempo beim Ausbau von Ökostrom, bei Elektromobilität und umweltfreundlicher Landwirtschaft: "Wir tun noch viel zu wenig. Und viel zu langsam."

Van der Bellen schließt mit einem unmissverständlichen Appell: "Runter mit den Emissionen von Treibhausgasen! Weg mit den Ausreden!"