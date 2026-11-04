i Bundespräsident Alexander Van der Bellen äußert sich auf seinen Social-Media Accounts zu den US-Midterms. "Heute"-Montage / Reuters / Helmut Graf Wahlausgang bei US-Midterms Nach Trump-Schlappe: Van der Bellen feiert mit Rap-Hit Nach dem Wahlsieg der US-Demokraten bei den Midterms äußert sich Bundespräsident Van der Bellen mit einer klaren Botschaft – und einem Rap-Song. Von Heute Politik 04.11.2026, 21:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die US-Demokraten haben bei den Midterms beide Kammern des Kongresses erobert. Bundespräsident Alexander Van der Bellen reagiert darauf mit einem ungewöhnlichen Social-Media-Video – und einer klaren Botschaft zur Demokratie.

Bundespräsident wippt zu US-Rap-Hit

Ein Kugelschreiber in der Hand, Dokumente auf dem Schreibtisch und dazu der Song "It Was a Good Day" von US-Rapper Ice Cube: So zeigt sich der Bundespräsident nach dem Wahlsieg der US-Demokraten auf seinen Social-Media-Kanälen.

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Während er Unterlagen durchsieht, nickt das Staatsoberhaupt im Takt der Musik mit dem Kopf. Das Video wirkt wie eine kleine Feier des Wahlausgangs in den USA.

Der Hintergrund: Bei den US-Zwischenwahlen haben die Demokraten eine deutliche Mehrheit errungen. Sie konnten sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat gewinnen. Für US-Präsident Donald Trump bedeutet das eine schwere politische Niederlage. Da seine Partei die Kontrolle über beide Kammern verloren hat, dürfte es für ihn deutlich schwieriger werden, seine Vorhaben im Kongress durchzusetzen.

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Van der Bellen mit Botschaft zur Demokratie

Bei dem Musikvideo belässt es der Bundespräsident allerdings nicht. In einem zweiten Video-Clip wendet er sich direkt an seine Follower und erklärt, warum er das Wahlergebnis für bedeutsam hält.

"Seit heute früh wissen wir, die Demokraten haben die Wahl gewonnen. Aber die eigentliche Bedeutung dieser Wahl geht über den Sieg hinaus. Die Amerikaner haben ein Signal gesetzt, sie wollen das Gleichgewicht der Kräfte behalten. Ein Gleichgewicht, von dem die Demokratie lebt, damit politische Macht nicht einseitig verteilt ist", so Van der Bellen.

Und weiter: "Diese Wahl erinnert uns also an etwas Grundlegendes: Niemand spricht allein für das ganze Volk. Die Demokratie lebt vom Respekt vor unterschiedlichen Meinungen, von Kompromissen und von starken gemeinsamen Institutionen."