i Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) zieht wegen Apotheken-Impfen den Ärger der Ärztekammer auf sich. "Heute"-Montage / iStock / Helmut Graf (Symbolbild) Wegen Impfen in Apotheken "Themenverfehlung!" – Ärzte gehen auf SP-Schumann los Die Ärztekammer läuft Sturm gegen Beschluss des Impfens in Apotheken. Ministerin Schumann solle lieber dafür sorgen, dass es genügend Impfstoff gebe. Von Angela Sellner 04.11.2026, 21:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Ärzte-Protest gegen das von der Regierung am Mittwoch auf den Weg gebrachte Impfen in Apotheken ließ nicht lange auf sich warten. Die Österreichische Ärztekammer (ÖAK) geht voll auf Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) los.

"Impfen in Apotheken ist Themenverfehlung, Frau Ministerin", poltert Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart. Statt neue Impfstellen zu schaffen, solle die Ministerin lieber dafür sorgen, dass genügend Impfstoffe vorhanden sind.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Es ist ganz offensichtlich, dass hier wirtschaftliche Überlegungen der Apotheken im Vordergrund stehen", empört sich Steinhart. Eine echte gesundheitspolitische Maßnahme sei das aus seiner Sicht nicht.

Fehlende Impfstoffe

Besonders sauer stößt den Ärzten auf, dass es ausgerechnet bei der Versorgung mit Impfstoffen hapert. So seien die Influenza-Impfstoffe heuer verspätet in den Ordinationen angekommen.

„Impfmöglichkeiten gibt es genug, aber wir erhalten nicht zeitnah die Impfstoffe.“ Edgar Wutscher Ärztekammer-Vizepräsident und Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte

"In den Ordinationen herrscht Frust sowohl bei Ärzten als auch bei Patienten", kritisiert Ärztekammer-Vizepräsident Edgar Wutscher. Sein Vorwurf: "Impfmöglichkeiten gibt es genug, aber wir erhalten nicht zeitnah die Impfstoffe."

Statt zusätzliche Impfstellen zu schaffen, fordert die Ärztekammer bessere Lieferungen und ein Erinnerungssystem für Auffrischungsimpfungen, etwa per SMS oder über den elektronischen Impfpass.

"Wer leistet im Ernstfall medizinische Hilfe?"

Auch bei der Sicherheit sieht die Ärztekammer offene Fragen. Steinhart verweist auf strenge Hygienevorschriften, eigene Impfräume und die medizinische Nachbetreuung. "Wer leistet die medizinische Hilfe in den Apotheken im Ernstfall?", fragt er. Auch die Untersuchung vor einer Impfung müsse weiterhin gewährleistet sein.

Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart geht auf Gesundheitsministerin Schumann los. Sabine Hertel

„Impfen in Apotheken ist Themenverfehlung, Frau Ministerin!“ Johannes Steinhart Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Die Regierungspläne schreiben allerdings durchaus vor, dass nur speziell ausgebildete Apotheker mit entsprechender Prüfung impfen dürfen. Eigene Räumlichkeiten und Sicherheitsstandards sind ebenfalls vorgesehen.

Die ersten Impfungen in Apotheken sollen im Frühjahr 2027 möglich sein.

"Glatte Themenverfehlung"

Die Ärztekammer fordert stattdessen mehr Maßnahmen zur Steigerung der Impfquoten. Besonders bei Masern müsse Österreich wieder das WHO-Ziel von 95 Prozent erreichen. Auch ein Ausbau des Eltern-Kind-Passes bis zum 18. Lebensjahr wird vorgeschlagen.

Die Bilder des Tages i ?

Steinhart rechnet abschließend mit der Gesundheitsministerin ab: "Statt sich um diese Ziele oder um Maßnahmen zur Steigerung der Impfbereitschaft zu kümmern, widmet sich die Gesundheitsministerin der Frage, wie Apotheken FSME impfen – das ist eine glatte Themenverfehlung."

Und: "Es ist zu kurz gedacht, dass durch Impfen in Apotheken die Impfraten gesteigert werden, zumal beispielsweise die FSME-Impfung eine der beliebtesten Impfungen in Österreich ist", erklärt der Ärztechef.